Lewandowski się nie zatrzymuje. Kolejny gol, kolejny rekord. Co za asysta Goretzki! [WIDEO]

Robert Lewandowski się nie zatrzymuje. Polak nie przestaje strzelać goli w Bundeslidze. W meczu z FC Köln nasz as pokonał bramkarza rywala po szybkim kontrataku i dwójkowej akcji z Leonem Goretzką. Napastnik dograł do pomocnika, ten w spektakularnym stylu założył rywalowi tzw. siatkę, a następnie oddał piłkę kapitanowi naszej reprezentacji. Snajper bez problemów wpakował piłkę do siatki.

REKLAMA

Robert Lewandowski pobił jeden rekord. Ten najważniejszy ciągle musi gonić

Dla Lewandowskiego był to już 27. gol w tym sezonie Bundesligi. To rekord ligi na tym etapie rozgrywek - po 23. kolejkach. Wcześniejszym najlepszym wynikiem było 25 trafień. Do takiej bariery w sezonach 1969/70 i 1971/72 dotarli Gerd Muller oraz sam Lewandowski w poprzednich rozgrywkach.

Zobacz wideo Robert Lewandowski wsparł załamanego Zielińskiego po fatalnym meczu. "Powiedział jedno bardzo mądre zdanie"

Polak poprawia się z roku na rok. 33-latek goni rekord legendarnego Gerda Mullera, któremu udało się zakończyć sezon niemieckiej ekstraklasy z 40. bramkami. Aby dogonić "Der Bombera", nasz as musiałby w pozostałych jedenastu meczach trzynastokrotnie pokonać bramkarzy rywali. Bez wątpienia jest to w jego zasięgu.