Tajemnicza wypowiedź Roberta Lewandowskiego po meczu LM. Wyjedzie?

Kilka dni temu Robert Lewandowski otwarcie przyznał, że w najbliższym czasie nie zamierza kończyć swojej kariery. - Strefa mentalna jest bardzo ważna, ja planuję grać jeszcze 5-7 lat. Przynajmniej - oznajmił 32-latek. Po wtorkowym meczu Ligi Mistrzów dziennikarz stacji "CBS Sports" postanowił zapytać Polaka o możliwość przejścia do Major League Soccer, z którą niejednokrotnie łączono kapitana reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Liga hiszpańska ma niespodziewany problem. "To jest trochę szokujące. W tym odstają"

- Czy chciałbym grać w USA? Nie wiem, co to dla mnie oznacza. Nie wiem też, kiedy mogłoby do tego dojść. Dużo wiem o MLS, bo gra tam kilku niemieckich i polskich zawodników. Rozmawiam z nimi o życiu w USA, ale także o tamtejszej lidze - przyznaje Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski pozostaje w Bayernie Monachium. "Nie myślę o tak odległej przyszłości"

Kluby Major League Soccer słyną z tego, że podejmują próby zakontraktowania najlepszych piłkarzy z Europy, którzy myślą o ostatnich latach swoich karier. O przeprowadzce Roberta Lewandowskiego do Stanów Zjednoczonych mówiono już niecałe dwa lata temu, jednak napastnik wciąż nie podjął takiego kroku. Zdaje się, że nie nastąpi to także w najbliższych latach.

Lewandowski strzela, a Bayern demoluje Lazio! Mistrz Niemiec jedną nogą w ćwierćfinale

- Słyszałem, że z każdym rokiem ta liga się rozwija i chce być jeszcze silniejsza. W tej chwili nie wiem, co to oznacza dla mnie, personalnie, ale wiem, że jestem szczęśliwy z gry w Bayernie Monachium. Póki co nie myślę o tak odległej przyszłości - dodaje napastnik Bayernu.

Niemcy znów zachwycają się Lewandowskim. Zwrócili też uwagę na nowy "supertalent"

W miniony wtorek Bayern Monachium praktycznie zapewnił sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów pokonując na wyjeździe Lazio Rzym 4:1. Robert Lewandowski był strzelcem pierwszego gola zapisując się tym samym w historii tych rozgrywek. Polak jest obecnie trzecim - po Cristiano Ronaldo i Leo Messim - najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem. Obecny kontrakt napastnika z niemieckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.