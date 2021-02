"Bild": Katarzyna Lenhardt oskarżała Boatenga. Prokuratura wznawia śledztwo

25-letnia polska modelka Katarzyna Lenhardt została znaleziona martwa 9 lutego w swoim mieszkaniu w Berlinie. Choć oficjalnego potwierdzenia ze strony policji wciąż nie ma, to niemieccy śledczy coraz mocniej mają skłaniać się ku pierwotnej wersji, która zakładała samobójstwo kobiety.

REKLAMA

Zobacz wideo Liga hiszpańska ma niespodziewany problem. "To jest trochę szokujące. W tym odstają"

Kilka dni temu w mieszkaniu Lenhardt znaleziono dokument podpisany przez Polkę i Jerome'a Boatenga, w którym kobieta zobowiązała się do "zachowania absolutnego milczenia" na temat związku z piłkarzem Bayernu Monachium. Dokument ten zabraniał jej udzielania jakich informacji i nie tylko publikowania wiadomości tekstowych/maili czy zdjęć, ale wręcz nakazywał ich skasowanie.

"Okaleczałam się, cięłam, przypalałam". Odważne wyznanie Kowalkiewicz

Niemcy wznawiają śledztwo ws. Boatenga

Niemiecki dziennik "Bild" poinformował, że tamtejsze organy ścigania postanowiły wznowić zawieszone przed kilkoma miesiącami śledztwo. Lenhardt oskarżała Boatenga o napaść i uszkodzenie ciała, jednak według "Zeit" śledztwo zostało zawieszone, bo Polka nie chciała składać obciążających zawodnika zeznań. Według "Bilda" dokument podpisany przez Lenhardt i Boatenga jest teraz podstawą do wznowienia śledztwa.

- Postępowanie wznowiono, ponieważ w ramach śledztwa w sprawie śmierci w Berlinie otrzymaliśmy nowe informacje, które mogły wskazywać na możliwość kontynuacji sprawy. Śledztwo jeszcze się nie zakończyło - powiedziała "Bildowi" prokurator Anne Leiding.

David Alaba otrzymał ofertę od giganta. Zacięta walka o piłkarza Bayernu

Po śmierci 25-letniej modelki Boateng odsunął się od zespołu na kilka dni. Później jednak wrócił do treningów, a w sobotę także do składu Bayernu Monachium. Doświadczony obrońca rozegrał pełne 90 minut w przegranym meczu Bundesligi z Eintrachtem Frankfurt (1:2). Były reprezentant Niemiec wystąpił z czarną opaską na ramieniu. Boateng zagrał też 90 minut we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Lazio (4:1).