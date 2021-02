Marco van Basten porównał Lewandowskiego i Haalanda. Werdykt może się nie spodobać polskim kibicom

43 gole w 43 meczach dla Borussii, z czego cztery strzelone w ostatnich dniach: dwa w środowym spotkaniu z Sevillą w 1/8 Ligi Mistrzów (3:2) i dwa w sobotnich derbach z Schalke (4:0). To dorobek Erlinga Haalanda. - On może zrobić o wiele więcej niż nam się wydaje - mówił Marco van Basten, który był gościem niedzielnego programu Rondo w holenderskiej telewizji Ziggo Sport.

"Haaland nowym Lewandowskim? Myślę, że jest lepszy"

Trzykrotny zdobywca Złotej Piłki wychwalał na antenie Haalanda - Jest bardzo sprytnym graczem. Ma bardzo dobrą technikę i niesamowitą łatwość w zdobywaniu bramek. Ale potrafi też szukać na boisku przestrzeni, by zagrywać piłkę do innych i zaliczać asysty. To na pewno jego dobry czas, ale od razu widać, że to wyjątkowy chłopak - dodawał Holender w programie, cytowanym przez serwis vi.nl.

Haaland w tym sezonie Bundesligi strzelił 17 goli, o dziewięć mniej od Roberta Lewandowskiego, który goni kolejne rekordy. - Haaland nowym Lewandowskim? Myślę, że jest lepszy. Już w tym wieku dominuje [w lipcu Haaland skończy 21 lat]. Jestem przekonany, że on naprawdę potrafi grać w piłkę nożną - odparł Van Basten.