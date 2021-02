Media publikują nowe informacje ws. śmierci byłej dziewczyny Boatenga, Kasi Lenhardt. "Zarządzono sekcję zwłok"

25-letnia polska modelka Katarzyna Lenhardt została znaleziona martwa 9 lutego w swoim mieszkaniu w Berlinie. Choć oficjalnego potwierdzenia ze strony policji nie było, w Niemczech nikt już nie ma wątpliwości, że Polka popełniła samobójstwo. W ostatnich dniach w mieszkaniu Lenhardt znaleziono dokument, podpisany przez Polkę i piłkarza Bayernu, w którym dziewczyna zobowiązuje się do "zachowania absolutnego milczenia" na temat związku z Boatengiem. Dokument ten zabraniał jej udzielania jakich informacji i nie tylko publikowania wiadomości tekstowych/maili czy zdjęć, ale wręcz nakazywał ich skasowanie.

Prokuratura wciąż bada sprawę śmierci Kasi Lengardt. "Wszczęto śledztwo. Zarządzono sekcję"

Jak się okazuje, na jaw wychodzą kolejne informacje dotyczący śmierci modelki. - W związku ze śmiercią [Kasi Lenhardt] prokuratura w Berlinie wszczęła śledztwo. Zarządzono sekcję zwłok - podaje źródło "Promiflash". Portal dodaje, że na ten moment nie jest w stanie opublikować żadnych informacji o dalszych działaniach niemieckich władz.

Głos w sprawie zabrała również matka Kasi. "Chciałbym napisać do każdego z was osobiście, ale w tej chwili po prostu nie mogę znaleźć siły i spokoju, aby wyrazić moje myśli i emocje w słowach (...). Strata Kasi uderzyła nas brutalnie" - napisała w emocjonalnym wpisie Adrianna Lenhardt.

Po śmierci 25-letniej modelki Jerome Boateng odsunął się od zespołu na kilka dni. Później jednak wrócił do treningów, a w sobotę także do składu Bayernu Monachium. Doświadczony obrońca rozegrał pełne 90 minut w przegranym meczu Bundesligi z Eintrachtem Frankfurt (1:2). Były reprezentant Niemiec wystąpił z czarną opaską na ramieniu.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia [link: https://liniawsparcia.pl/] pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.