Niewiarygodny gol Sabitzera! Hertha zbita przez RB Lipsk! Piątek bez strzału [WIDEO]

Hertha Berlin ostatni mecz wygrała 2 stycznia, z fatalnym w tym sezonie Schalke. Zawodnicy drużyny ze stolicy Niemiec mogli chcieć przerwać złą passę siedmiu meczów bez zwycięstwa, ale wiedzieli, że mierzą się z kandydatem do tytułu mistrza kraju - RB Lipsk Juliana Nagelsmanna.

Kapitalny gol Sabitzera i pewne zwycięstwo RB Lipsk nad Herthą

Od pierwszych minut goście pokazywali, że są lepsi od Herthy i chcą zdobyć w tym spotkaniu 3 punkty. W 28. minucie udało im się to udowodnić w wyjątkowy sposób. Austriak Marcel Sabitzer dostał piłkę na nieco ponad 20 metrów od bramki Rune Jarsteina i uderzył z ogromną siłą. Austriak podkręcił piłkę i zupełnie zaskoczył rotacją norweskiego bramkarza Herthy. Piłka najpierw leciała w lewą stronę, ale skręciła i wpadła w prawy górny róg bramki z perspektywy strzelca. - To gol jak marzenie - pisze o trafieniu Sabitzera portal telewizji Sport1, używając określenia "Traumtor".

Wynik 1:0 dla RB Lipsk utrzymał się do przerwy, ale w drugiej połowie goście zdobyli jeszcze dwa gole - w 71. minucie trafił Nordi Mukiele, któremu asystował Tyler Adams, a trzynaście minut później bramkę strzelił Willi Orban po asyście wspomnianego Sabitzera, którego nazywano bohaterem spotkania.

Fatalny mecz Piątka. Polak bez oddanego strzału od dwóch spotkań

84 minuty w barwach Herthy rozegrał Krzysztof Piątek, ale nazwanie tego występu bezbarwnym będzie chyba najlżejszą możliwą oceną. Polak już drugi mecz z rzędu nie oddał nawet jednego strzału i przez cały mecz nie stanowił żadnego zagrożenia dla obrony drużyny z Lipska. Pod koniec spotkania był na tyle mało aktywny, że trener Pal Dardai na ostatnie sześć minut wprowadził za niego na boisko Jessica Ngankama.

Walka w Bundeslidze coraz ciekawsza. Bayern z przewagą dwóch punktów nad Lipskiem, Hertha blisko strefy spadkowej

Wygrana RB Lipsk sprawia, że walka o tytuł mistrza Niemiec nabiera tempa. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna jest na drugim miejscu z 47 punktami i traci już tylko dwa do lidera - Bayernu Monachium, a w kwietniu rozegra z nim jeszcze bezpośrednie spotkanie. Sytuacja Herthy Berlin robi się coraz gorsza: zajmuje piętnaste miejsce i mają tyle samo punktów - 18 - co szesnasta Arminia Bielefeld. Jeśli Hertha spadnie jeszcze dwie pozycje (za Mainz, które jest siedemnaste i ma 17 punktów) to jasne stanie się, że w tym sezonie będzie walczyć o uniknięcie spadku z najwyższego poziomu rozgrywkowego w Niemczech.