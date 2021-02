Piątek tłumaczy powody gorszej formy. "Niedługo zobaczycie prawdziwego mnie"

Krzysztof Piątek zagrał we wszystkich 21 spotkaniach tego sezonu Bundesligi. Polak zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Najlepszym strzelcem Herthy Berlin jest Brazylijczyk Matheus Cunha, który ma na swoim koncie sześć goli. Były piłkarz Milanu zdobył tyle samo bramek, ile jego rywal do walki o miejsce w składzie, Kolumbijczyk Jhon Cordoba.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Piątek zmarnował rzut karny! [ELEVEN SPORTS]

Krzysztof Piątek zapowiada: "Zobaczycie prawdziwego mnie w niedalekiej przyszłości"

Od transferu do Herthy Krzysztof Piątek współpracował już z czterema różnymi trenerami. Do Berlina sprowadzał go Juergen Klinsmann, a potem współpracował z Alexandrem Nourim i Bruno Labbadią. Obecnie Herthę prowadzi Węgier Pal Dardai. Krzysztof Piątek w rozmowie z "Bildem" zwraca uwagę na zmiany na ławce trenerskiej, ale też chwali swojego obecnego trenera. – Zmiany trenerów nie ułatwiły mi tego roku. Każdy trener inaczej pracuje na treningach, w zakresie taktyki oraz przemawiania. Jako nowy piłkarz szczególnie potrzebujesz trochę czasu, ale też odpoczynku, żeby się do tego przyzwyczaić. Wtedy możesz pokazać się z najlepszej strony. Dardai to bardzo dobry trener, nowe założenia i zadania na naszych pozycjach nam pasują – powiedział reprezentant Polski.

Piątek w rozmowie z niemieckimi dziennikarzami podkreśla, że czuje się coraz lepiej w Berlinie. To ma wpłynąć na jego następne występy w barwach Herthy. – Jestem tu w Hercie i daje z siebie sto procent. Nigdy nie mówiłem, że chcę opuścić Berlin. Coraz bardziej wpadam w swój rytm. W niedalekiej przyszłości w Berlinie zobaczycie prawdziwego mnie. Teraz jesteśmy z zespołem w ciężkiej sytuacji, ale jesteśmy silni, jesteśmy pewni siebie i mamy dobrego trenera – dodał Krzysztof Piątek.

Hertha Berlin w 22. kolejce Bundesligi w najbliższy weekend zagra z wiceliderem tabeli, RB Lipsk. Ze względu na problemy mięśniowe Jhona Cordoby możemy spodziewać się występu Krzysztofa Piątka od pierwszej minuty. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2021 roku o godzinie 15:30.