Hansi Flick zdradził, jak odmienił Bayern. "Dokonaliśmy jedynie kilku poprawek"

Hansi Flick został oficjalnym szkoleniowcem Bayernu Monachium w listopadzie 2019 roku. Wcześniej pełnił rolę asystenta Niko Kovaca. Początkowo władze klubu utrzymywały 55-latka w roli tymczasowego trenera do czasu znalezienia następcy Chorwata, jednak zespół zaczął prezentować się coraz lepiej. Finalnie w poprzednim sezonie Bayern świętował sukcesy w Bundeslidze, Pucharze i Superpucharze Niemiec, Lidze Mistrzów, Superpucharze Europy oraz Klubowych Mistrzostwach Świata. Jaka jest tajemnica niemieckiego trenera?

REKLAMA

Zobacz wideo Niemieckie media oceniły tę bramkę Lewandowskiego jako "gol marzenie" [ELEVEN SPORTS]

- Na początku zależało mi na tym, żeby zespół czuł, że im ufam, a zawodnicy uwierzyli w swój potencjał. Ostatecznie [po odejściu Kovaca] nie wprowadziłem żadnych dużych zmian. Z moim sztabem szkoleniowym dokonaliśmy jedynie kilku poprawek - powiedział Hansi Flick w rozmowie z "France Football".

Hansi Flick niespodziewanym sukcesem władz Bayernu. "Najważniejsze spotkanie z Borussią Dortmund"

Jakie poprawki wprowadził trener Bayernu? - Gramy z większą intensywnością, podejmujemy większe ryzyko, zrobiliśmy krok w przód. Dominujemy na boisku i coraz lepiej kontrolujemy grę - powiedział Flick, wskazując kluczowe momenty rozwoju jego zespołu. - Wszystko zaczęło się w fazie grupowej Ligi Mistrzów z Olympiakosem (wygrana 2:0, 3 listopada 2019), ale ważniejsze było zwycięstwo z Borussią Dortmund (wygrana 4:0, 9 listopada 2019). To był punkt zwrotny poprzedniego sezonu. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że wszystko, co założyliśmy, działa idealnie i to mimo tak trudnego okresu, jaki mieliśmy na początku jesieni - dodał.

Iga Świątek nie będzie odpoczywać po Australian Open. Napięty harmonogram Polki

Od 9 listopada 2019 roku Bayern Monachium przegrał zaledwie sześć spotkań. W 2020 roku zespół Hansiego Flika poniósł tylko dwie porażki w meczu towarzyskim (styczeń) z Nuremberg FC (2:5) oraz w 2. kolejce bieżącego sezonu Bundesligi z Hoffenheim (1:4). W międzyczasie zanotował serię 29 meczów bez porażki.

- Bardzo naciskam na to, aby piłkarze ofensywni wracali się i pomagali zespołowi w obronie, a także obrońcom, aby podłączali się do ataków, gdy nadarzy się okazja. Każda osoba musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Możemy to zrobić tylko razem - zdradza Hansi Flick.