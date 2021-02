Oficjalnie: David Alaba ogłosił odejście z Bayernu. Di Marzio podał nazwę nowego klubu

David Alaba odchodzi z Bayernu Monachium. Piłkarz, który trafił do klubu w 2008 roku, postanowił odejść wraz z końcem sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt. We wtorek Austriak zorganizował konferencję prasową, na której oficjalnie ogłosił swoją decyzję.

Zobacz wideo Bayern Monachium - Arminia Bielefeld 3:3. Skrót meczu [Eleven Sports]

- Nie podjąłem decyzji z powodów finansowych, po prostu szukam nowych wyzwań. Wciąż mam przed sobą 6-7 lat grania i chcę spróbować czegoś nowego. To nie była łatwa decyzja, ponieważ spędziłem tu 13 lat i Bayern jest dla mnie bardzo ważny - powiedział Alaba.

I dodał: Wszyscy, naprawdę wszyscy chcieli, żebym został. Jestem za to niezmiernie wdzięczny i muszę przyznać, że podejście klubu sprawiło, że decyzja stała się jeszcze trudniejsza. Wiem, że ludzi pracujących w Bayernie mogę nazwać swoją rodziną.

- Przez najbliższe miesiące zrobię wszystko, by na koniec sezonu klub świętował sukcesy w kraju i Europie. To nasz cel, który najlepiej definiuje Bayern. To klub, który w każdym sezonie chce być na szczycie.

David Alaba dogadany z Realem Madryt?

Gdzie od lata grać będzie Alaba? Tego Austriak jeszcze nie ogłosił, jednak jak przekonuje znany, włoski dziennikarz - Gianluca Di Marzio - zawodnik trafi do Realu Madryt. Alaba ma podpisać z klubem czteroletnią umowę, na mocy której będzie zarabiał 10 milionów euro netto za sezon.

- Mój menedżer rozmawia z kilkoma klubami, ale nie zawracam sobie tym głowy. W odpowiednim momencie podejmę decyzję i ogłoszę ją. Czy mówię po hiszpańsku? W Bayernie spotkałem kilku piłkarzy z Hiszpanii i znam kilka zwrotów, jednak nie mówię płynnie w tym języku - krótko skomentował Alaba.

Austriak zadebiutował w pierwszej drużynie w sezonie 2009/10. Od tamtej pory zdobył z Bayernem dziewięć tytułów mistrza Niemiec oraz sześć krajowych pucharów. Alaba po dwa razy wygrywał też Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

W obecnym sezonie 29-latek rozegrał 29 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.