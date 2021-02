Media: Diament z Bayernu podpisze wieloletni kontrakt. Musi podjąć ważną decyzję

Jamal Musiala, jeden z największych talentów Bayernu Monachium, ma zamiar przedłużyć swój kontrakt z klubem pod koniec tego miesiąca na kolejne pięć lat, gdy tylko skończy 18 lat, czyli 26 lutego.

Bayern przedłuży kontrakt z Musialą. "Negocjacje rozpoczęły się w grudniu"

- Na jego mocy ma zarabiać do 100 tys. funtów tygodniowo, jeśli wypełni określone cele zapisane w kontrakcie - donosi angielski dziennik. Negocjacje w sprawie nowych warunków rozpoczęły się w grudniu. Podstawowa pensja Musiali będzie jednak niższa - dodaje "Guardian".

Piłkarz musi podjąć ważną decyzję dot. gry reprezentacji. Niemcy czy Anglia?

Dodatkowo walka o młodego piłkarza toczy się na polu międzynarodowym między reprezentacją Anglii a Niemiec. - Urodzony w Niemczech Musiala spędził większość swojego dzieciństwa w Anglii, kiedy jego rodzina przeprowadziła się tam, gdy miał siedem lat. Od tego czasu grał w reprezentacji Anglii do lat 15 i 16, po czym dwukrotnie zagrał w reprezentacji Niemiec do lat 16 w październiku 2018 roku. Następnie Musiala wystąpił osiem razy dla reprezentacji Anglii do lat 17, zanim awansował do ekipy do lat 21 - informuje angielski portal. Wkrótce piłkarz będzie musiał podjąć decyzję, którą seniorską reprezentację wybierze.

Angielscy giganci obejdą się smakiem. Musiala chce zostać w Bayernie

Musiala jest ostrożnie wprowadzany do pierwszego zespołu przez trenera Hansego Flicka. Bayern obawia się, że będą chciały podkupić go angielskie kluby, dlatego zamierza podpisać z nim nowy kontrakt. Obecny obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Kilkanaście dni temu portal goal.com przekazał, że "Liverpool i Manchester United otrzymały cios transferowy, ponieważ Bayern Monachium zaczął robić postępy w rozmowach kontraktowych z Jamalem Musialą".

Musiala przeniósł się do Bayernu w 2019 roku. Wcześniej osiem lat spędził w akademii Chelsea. - Jest bardzo otwarty na przedłużenie swojego pobytu w Bayernie pomimo plotek łączących go z powrotem do Premier League - czytamy na portalu goal.com. Liverpool, Manchester United i City obserwują sytuację nastolatka, ale Bayern ma nadzieję, że podpisze z nim nowy kontrakt, zanim 26 lutego skończy 18 lat.

- Jamal ma ogromny talent. Bayern jest wyraźnie zainteresowany zatrzymaniem tego piłkarza na dłuższy czas - mówił niedawno Hansi Flick, który oczekuje, że za parę lat Musiala będzie odgrywał w zespole pierwszoplanową rolę. Reprezentant Anglii do lat 21 wystąpił już w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach dla zespołu Flicka w latach 2020-21 i zdobył w nich trzy gole.

Wielki talent Bayernu został odkryciem 2020 roku w plebiscycie "Bilda"

Musiala zdeklasował rywali w plebiscycie dziennika "Bild". W 2020 roku młody piłkarz został uznany "odkryciem roku" i zgromadził aż 91 proc. wszystkich głosów, wyprzedzając drugiego Leroya Sane (4 proc.). - Kluby walczyły o Jamala Musialę już, gdy miał osiem lat. Reprezentacje też go sobie podbierają: grał już i dla Anglii, i dla Niemiec. Jego droga w piłce długo szła śladem naukowej kariery matki. Ale już trwa nowy etap. I jest spektakularnie - pisał w czerwcu 2020 roku o Musiali nasz dziennikarz Kacper Sosnowski.