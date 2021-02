Lewandowski tylko siedem goli od wyczynu Fischera. Legenda zachwycona Polakiem

Klaus Fischer strzelił 268 goli w 535 oficjalnych meczach Bundesligi. Zajmuje jednocześnie drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Robert Lewandowski traci do legendy już tylko siedem goli. Polak w 335 spotkaniach zdobył 261 bramek. Zdecydowanym liderem listy najlepszych strzelców jest Gerd Mueller, który ma na swoim koncie 365 goli w 437 meczach. Napastnikowi Bayernu Monachium pozostało jeszcze 13 spotkań do końca obecnego sezonu, w których może poprawić swoje osiągnięcie i przeskoczyć w tabeli wszech czasów Fischera.

Robert Lewandowski blisko drugiego miejsca w klasyfikacji wszech czasów. Niemcy zachwyceni Polakiem

Klaus Fischer kilka dni temu udzielił "Przeglądowi Sportowemu" wywiadu, w którym odniósł się do zagrożenia swojej pozycji w klasyfikacji wszech czasów. - Podziwiam Roberta za wszechstronność. Może strzelać nogą prawą, lewą, głową, dobrze wykonuje rzuty karne i wolne, a także coraz częściej udanie drybluje. No i do tego jest niezwykle skuteczny. Jak ma okazję, to jej nie marnuje - powiedział 72-latek.

Niemcy piszą o "golu marzenie" Lewandowskiego. Zwracają uwagę na pierwszą połowę

Bayern Monachium tylko zremisował z Arminią Bielefed (3:3), jednak niemieckie media zachwycały się golem Roberta Lewandowskiego. Polak najpierw doskonale opanował piłkę przyjęciem na klatkę, a później uderzeniem z woleja pokonał Stefana Ortegę. "Gol marzenie" - napisał dziennik "Abendzeitung". Kapitan reprezentacji Polski jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi oraz zbliża się do rekordu Gerda Muellera z sezonu 1970/71, w którym Niemiec zdobył aż 40 bramek.

Bawarczycy są aktualnym liderem Bundesligi z pięcioma punktami przewagi nad drugim RB Lipsk. Kolejne spotkanie zawodnicy Hansiego Flicka rozegrają w najbliższą sobotę z Eintrachtem Frankfurt. Warto wspomnieć, że w barwach Bayernu Monachium Lewandowski pokonał bramkarza Eintrachtu 14 razy w 16 meczach.