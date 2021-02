Katastrofa Borussii Dortmund coraz bliżej. "Transfer Haalanda może być przesądzony. Idealny kierunek" [SEKCJA PIŁKARSKA #77]

Marco Rose zostanie nowym trenerem Borussii Dortmund po zakończeniu sezonu, ale w jakim stanie będzie jego nowa ekipa? - To na pewno będzie katastrofa finansowa - mówi Jakub Polkowski z "Foot Trucka" o ewentualnym braku awansu do Ligi Mistrzów i wskazuje na to, że dwie wielkie gwiazdy mogą opuścić Signal Iduna Park. Zobacz fragment Sekcji Piłkarskiej w poniższym materiale wideo.

3 Fot. Martin Meissner / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl