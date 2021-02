Bayern wywołał burzę w Niemczech. Samolot wrócił z jednym piłkarzem. "Normalnie byłoby to nie do pomyślenia"

Thomas Mueller pomimo tego, że poleciał do Kataru, nie zagrał w finale KMŚ z powodu zakażenia koronawirusem. Aby nie narażać reszty zespołu na kontakt z piłkarzem, mistrz Niemiec podjął decyzję, że Mueller wróci do Niemiec specjalnym samolotem medycznym - Bombardier Challenger 604 - a potem uda się na kwarantannę.

REKLAMA

Zobacz wideo RB Lipsk - Augsburg 2:1. Gikiewicz obronił karnego [Eleven Sports]

Afera w Poznaniu. Warta pozywa Lecha. "Chcemy doprowadzić do jasnej sytuacji"

Mueller wrócił do Niemiec odrzutowcem medycznym. "Na płycie czekała na niego policja celna i karetka"

Portal tz.de poinformował, że Mueller wylądował na lotnisku w Monachium w piątek o godz. 23:35. - Bayern zorganizował dla napastnika zakażonego koronawirusem podróż powrotną specjalnym odrzutowcem medycznym. Na gwiazdę Bayernu czekała na płycie lotniska policja celna, a także samochody z obsługi lotniczej oraz karetka - czytamy na łamach niemieckiego portalu.

W przypadku piłkarza Bayernu zastosowano wyjątkowe procedury. - Po wykonaniu protokołu kwarantanny Mueller wysiadł z samolotu w białym kombinezonie ochronnym z nakładkami na buty, maską i osłoną na twarzy. Napastnik miał przy sobie swój bagaż w dużym worku foliowym. Z samolotu Mueller udał się prosto do czekającej furgonetki, która przewiozła go do domu - gdzie prawdopodobnie będzie musiał najpierw przejść przynajmniej 10-dniową kwarantannę - napisali dziennikarze tz.de.

Dyrektor sportowy Bayernu, Hasan Salihamidzić został z Muellerem w Katarze i osobiście zajął się organizacją podróży piłkarza do Niemiec. Działacz w rozmowie z "Bildem" ujawnił jej kulisy. - Mueller radzi sobie dobrze w tych okolicznościach. Zorganizowano "transport pacjenta", który został odizolowany natychmiast po ogłoszeniu pozytywnego wyniku testu. Departament zdrowia przetestował Thomasa po wylądowaniu w Monachium i odwiózł go do domu, gdzie kontynuuje kwarantannę - powiedział Salihamidzic.

Mueller opuści przynajmniej dwa najbliższe mecze Bayernu - poniedziałkowy na własnym stadionie z Arminią oraz kolejny z Eintrachtem Frankfurt.

Niemiecki ekspert zdrowia grzmi. "Normalnie podróż z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa byłaby nie do pomyślenia"

Ekspert ds. Zdrowia z paritii SPD, Karl Lauterbach, bardzo negatywnie odniósł się do podróży powrotnej Thomasa Muellera do Niemiec. - Profesjonalni piłkarze powinni być wzorem do naśladowania, a jednak zachowują się zupełnie inaczej. Chociaż bezpieczeństwo rozgrywek Bundesligi spełniło najwyższe normy, to należy przyznać, że dodatkowe mecze z wyjazdami do krajów, w których pandemia nie jest tak naprawdę kontrolowana, nie są odpowiedzialne. Słusznie odradzamy wszelkie niepotrzebne podróże za granicę, a drużyny piłkarskie po prostu ignorują te zasady. [...] Normalnie podróż z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa byłaby oczywiście nie do pomyślenia. Jeśli testy PCR zostały wykonane na krótko przed meczem, ryzyko jest niskie. Mimo tego jest to druzgocącą wiadomością - grzmiał Lauterbach w rozmowie z portalem sport1.de.

- Pretekst, że gracze będą potrzebować szczepień, aby zwiększyć chęć kibiców do zaszczepienia się, jest oczywiście absurdalny. Wszyscy wiedzą, że gotowość do szczepień jest wysoka, ale szczepionek brakuje - dodał ekspert ds. Zdrowia, odnosząc się w ten sposób do wypowiedzi Karla-Heinza Rummenigge, który niedawno powiedział: "Jeśli zawodnicy Bayernu zostaną zaszczepieni, to zaufanie społeczeństwa do szczepionek wzrośnie".

Mecz Śląsk - Wisła rozsławił polską ekstraklasę poza granicami. Ale chyba nie o taką sławę chodziło

W ostatnich dniach z gry wypadli także Javi Martinez i Leon Goretzka. Dwa tygodnie temu Hansi Flick poinformował na konferencji prasowej, że wymienieni dwaj piłkarze mieli pozytywne wyniki testu na koronawirusa. Zawodnicy nie wystąpili w dwóch meczach Bundesligi (wygrana 4:1 z Hoffenheim i 1:0 z Herthą Berlin) oraz półfinale Klubowych Mistrzostw Świata, w którym Bayern wygrał 2:0 z Al Ahly po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego oraz w finale - wygrana Bayernu 1:0 z Tigres po bramce Benjamina Pavarda.