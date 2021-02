"Bayern zdecydował, kto będzie następcą Roberta Lewandowskiego". To rywal z Bundesligi

W miniony czwartek Bayern Monachiumwygrał w finale Klubowych Mistrzostw Świata z Tigres (1:0) i zdobył swoje szóste trofeum w ciągu niespełna roku. Zespół prowadzony przez Hans-Dietera Flicka wyrównał osiągnięcie FC Barcelony, prowadzonej przez Pepa Guardiolę, z 2009 roku.

Bayern wytypował następcę Lewandowskiego. To Erling Braut Haaland

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa z końcem sezonu 2022/2023. Prawdopodobnie mistrz Niemiec nie przedłuży kontraktu z kapitanem reprezentacji Polski, co oznacza, że jest on zobligowany do poszukiwania jego następcy. Florian Plettenberg z telewizji "Sport1" twierdzi, że będzie nim piłkarz, który występuje obecnie w Bundeslidze.

Niemiecki dziennikarz uważa, że Lewandowskiego zastąpi Erling Braut Haaland z Borussii Dortmund. – Lewandowski pobije rekord Gerda Muellera i strzeli jeszcze sporo goli. Do tego wygra ponownie Ligę Mistrzów, a potem odejdzie do innej ligi. Jego następcą będzie Erling Braut Haaland – twierdzi Plattenberg. Kontrakt Norwega z BVB wygasa z końcem czerwca 2024 roku. W tym sezonie ligowym Haaland zdobył 14 goli w 15 meczach.