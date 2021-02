Była partnerka Boatenga nie żyje. 25-letnia Polka znaleziona martwa. Piłkarz wraca do kraju

- Wiadomości z Berlina bardzo nas dotknęły. Jerome przyszedł do mnie i poprosił o zgodę, aby mógł wylecieć wcześniej z Kataru. Nie będzie do naszej dyspozycji aż do odwołania - mówił na konferencji prasowej przed meczem z meksykańskim Tigres szkoleniowiec Bayernu, Hansi Flick, cytowany przez portal dieroten.pl.

W środę rano świat obiegła informacja o śmierci byłej partnerki Boatenga, Kasi Lenhardt, z którą zawodnik spędził 15 miesięcy, rozstając się tydzień temu. Polska modelka, finalistka niemieckiej wersji programu Top Model z 2012 roku, we wtorek wieczorem popełniła samobójstwo w swoim mieszkaniu w Berlinie. Uczyniła to dokładnie w dzień szóstych urodzin swojego syna z poprzedniego związku, Noaha, którego osierociła.

"We wtorek około godziny 20:30 w Charlottenburgu miała miejsce interwencja policyjna w związku z podejrzeniem popełnienia samobójstwa. W mieszkaniu znaleziono martwą osobę. Na miejscu wykluczono udział osób trzecich" - brzmią informacje berlińskiej policji, cytowane przez dziennik Bild.

Wywiad, który rozpętał piekło

Po kilkunastu miesiącach związku kryzys nastąpił w styczniu bieżącego, kiedy to modelka pod wpływem alkoholu rozbiła Mini Coopera Boatenga, wjeżdżając w latarnię. Badanie wykazało wówczas 0,6 promila alkoholu we krwi. To według dziennika Bild przelało czarę goryczy i doprowadziło do rozstania pary.

Sam zawodnik potwierdził te doniesienia 2 lutego na Instagramie: "Jak już wiadomo z mediów, zakończyłem swój związek z Kasią Lenhardt. Od teraz idziemy w różnych kierunkach. To nieprzyjemne, ale to była jedyna słuszna rzecz, jaką mogłem zrobić. Musiałem to zrobić i już to zakończyć. Przepraszam wszystkich, których zraniłem, szczególnie moją byłą dziewczynę Rebeccę i nasze dzieci. Również jestem sobą zawiedziony. Mężczyzna musi brać odpowiedzialność i działać w interesie swojej rodziny, co właśnie czynię. Życzę Kasi wszystkiego najlepszego. Jerome Boateng."

3 lutego w dzienniku "Bild" pojawił się wywiad z obrońcą Bayernu, w którym przedstawił on swoją wersję wydarzeń i nie pozostawił po swojej byłej partnerce suchej nitki. Boateng powiedział, że Lenhardt ma "ogromny problem z alkoholem". Dodał też, że zdradził z Polką swoją byłą dziewczynę, Rebeccę Silverę, atakując Lenhardt bez jakichkolwiek zahamowań na łamach prasy.

"Kasia została moją dziewczyną, rozbijając mój związek z Rebeccą i moją rodzinę. Szantażowała mnie. Zdecydowałem się z nią pozostać i spróbować sobie to wszystko ułożyć. To pod jej presją ogłosiliśmy publicznie, że jesteśmy w związku. Gdy byliśmy parą, Kasia często straszyła, że zniszczy mnie, moją karierę i sprawi, że stracę moje dzieci. Miała to uczynić poprzez oskarżenia mnie, że ją biję. Wiedziała, że matka moich dzieci oskarżała mnie o to samo i w związku z tym toczy się sprawa w sądzie. Kasia skontaktowała się z nią i powiedziała, że może jej pomóc przed sądem. Wszystko, byle mnie zniszczyć" - opowiadał.

Piłkarz stwierdził nawet, że Polka tworzyła fikcyjne konta w mediach społecznościowych, aby go atakować i rozpuszczać kłamstwa, a na koniec przyznał, że jego była dziewczyna potrzebuje pomocy.

Lenhardt nie zwlekała ze skomentowaniem tego oświadczenia. "Zakończyłam ten związek przez twoje kłamstwa i niewierność. Ale cóż, tamto lepiej pasuje do twojego wizerunku. Wszystkiego najlepszego!" Następnie sama opublikowała post, w którym nazwała go wprost "diabłem", a także zapewniła, że o wszystkim opowie publicznie, ale najpierw musi "uspokoić się po zerwaniu, na co potrzebuje czasu". Polka na tyle zaangażowała się w związek z piłkarzem, że nawet wytatuowała sobie jego imię na klatce piersiowej.

"Jak bardzo musiała być zdesperowana? To musi się skończyć!"

Publikacje w Bildzie sprawiły, że wokół Lenhardt rozpętało się prawdziwe piekło. Spadła na nią fala internetowego hejtu. Hejtu, którego Polka ostatecznie nie wytrzymała. Jeszcze w poniedziałek pisała na Instagramie o początku "nowego rozdziału", a dzień później zdecydowała się na krok ostateczny. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego tak młoda osoba, przed którą cały świat stał otworem, zdecydowała się na odebranie sobie życia.

"Jestem zszokowana i smutna. Jak bardzo zdesperowana musiała być Kasia? Jak smutna? Sama miałam w przeszłości takie myśli, że nie chcę już dłużej żyć. Nie z powodu hejtu, ale ze względu na moją depresję. Mogę powiedzieć jedno: Samobójstwo popełniasz tylko wtedy, gdy jesteś na dnie. Piszę ten post, bo wiem, że zwróci waszą uwagę. Ten hejt, wyszydzanie i cyberprzemoc muszą się skończyć! To wykańcza ludzi" - pisała Cathy Hummels, żona Matsa Hummelsa, byłego zawodnika Bayernu.

"Jest mi niezwykle przykro z powodu Kasi. Żałuję, że do Ciebie nie napisałam. Obie byłyśmy w świecie futbolu i wiem, jak brutalny on potrafi być. Jak wiele zazdrości, uprzedzeń i urazy nas spotyka. Jak często słyszałam: "To musi być super być żoną piłkarza", a prawda jest często zupełnie inna. Nauczyłam się z tym radzić poprzez moją przeszłość, ale wielu to się nie udaje. Kasi się to nie udało. Droga Kasiu, spoczywaj w pokoju. Obiecuję Ci, że będę jeszcze bardziej walczyć z tym gównem w internecie." - dodała małżonka gwiazdy Borussii Dortmund.

"Spoczywaj w pokoju, wspaniały człowieku. Już za Tobą tęsknię i chciałabym móc Cię pożegnać. Mam nadzieję, że znajdziesz swoje szczęście i że prawda wyjdzie na jaw, tak jak bardzo sobie tego życzyłaś. Nigdy Cię nie zapomnę i nigdy nie poznam drugiej osoby, która by umiała się tak śmiać jak Ty. Wysyłam wiele siły Twojej rodzinie." - napisała z kolei przyjaciółka Lenhardt, również modelka, Sara Kulka.

Kasia Lenhardt miała 25 lat.