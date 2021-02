Finał klubowych MŚ w Katarze. Bayern - Tigres. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Mistrzowie Niemiec w czwartek powalczą o szóste trofeum za 2020 rok. Do tej pory udało im się wygrać mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, Ligę Mistrzów, Superpuchar Niemiec i Superpuchar Europy. Do kolekcji mogą dodać Klubowe Mistrzostwo Świata. Muszą tylko najpierw pokonać zwycięzców Ligi Mistrzów CONCACAF, meksykańskie Tigres UANL. Ostatni raz Bawarczycy wygrali ten turniej w 2013 roku, pokonując w finale Raję Casablanca.

Kapitan reprezentacji Polski w meczu finałowym z Tigres również może zapewnić sobie kolejne nagrody do swojej prywatnej gabloty. Po świetnym meczu półfinałowym z Al-Ahly, w którym zdobył dwie bramki, Robert Lewandowski stał się głównym kandydatem do nagrody piłkarza turnieju (The Golden Ball), ale również ma szanse na zostanie najlepszym strzelcem turnieju. O jedną bramkę lepszy jest 35-letni napastnik Tigres Andre-Pierre Gignac. Francuz przeniósł się do Meksyku w 2015 roku i stał się tam ulubieńcem kibiców. Wicemistrz Europy z 2016 roku strzelił na razie wszystkie gole dla Tigres UANL w tej imprezie.

Meksykański zespół rozpoczął turniej od pokonania koreańskiego Ulsan Hyundai 2:1, a następnie w półfinale wygrali z faworyzowanym Palmeiras 1:0. Drużyna z Monterrey jest pierwszym meksykańskim klubem w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Bayern natomiast zaczął występ na turnieju od półfinału, w którym odprawił z kwitkiem egipskie Al-Ahly Kair 2:0.

Czwartkowe spotkanie będzie pierwszym starciem obu zespołów w historii.

Spotkanie Bayern Monachium - Tigres UANL odbędzie się 11 lutego o godzinie 19:00 na Education City Stadium w Al Rayyan. Transmisja będzie do obejrzenia w TVP Sport, sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Od drugiej połowy transmisja będzie również dostępna na kanale TVP 1.

