Bayern Monachium traci obrońcę! Warunki kontraktu uzgodnione

Kilka dni temu niemiecki dziennikarz Christian Falk podał informację o zainteresowaniu Chelsea obrońcą BayernuJeromem Boatengiem. Niemiec miał być sondowany jeszcze za czasów Franka Lamparda i był opcją rezerwową gdyby nie udało się ściągnąć innego gracza Bundesligi, Dayota Upamecano.

Koncepcja w klubie z Londynu miała się zmienić za sprawą nowego szkoleniowca Thomasa Tuchela. Niemiecki trener podobno jest zwolennikiem kandydatury swojego rodaka i dlatego to on jest teraz faworytem do zatrudnienia na Stamford Bridge.

Agent Jeroma Boatenga ustalił z Chelsea warunki kontraktu zawodnika.

Jak podaje portal "Todofichajes" agent Boatenga miał uzgodnić już wstępne warunki kontraktu z włodarzami "The Blues". - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obrońca przybędzie do Londynu, gdy wygaśnie jego aktualna umowa z Bayernem - czytamy na hiszpańskiej stronie. Kontrakt obrońcy z klubem z Monachium kończy się już za kilka miesięcy wraz z końcem sezonu i nic nie wskazuje raczej, aby strony miały dojść do porozumienia w kwestii ewentualnego przedłużenia.

Z perspektywy Chelsea transfer wydaje się logiczny, ponieważ defensywa londyńczyków nie należy do najszczelniejszych. W ostatniej kolejce Antonio Ruediger strzelił samobója, a wcześniej błędy popełniał także Andreas Christensen.

Jerome Boateng miał już okazję grać w Premier League. Przez rok występował w Manchesterze City, skąd w 2011 roku przeszedł do Bayernu. W tym sezonie zagrał w 22 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki.