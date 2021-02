Piłkarze Bayernu całą noc spędzili w samolocie na lotnisku. Zabrało 30 sekund do startu!

Po wygranym w piątek wieczorem 1:0 meczu z Herthą, który rozpoczął się o pół godziny wcześniej, niż pierwotnie planowano, piłkarze Bayernu szybko opuścili Stadion Olimpijski, aby pojechać na lotnisko w Berlinie, skąd mieli zaplanowany lot o 23:15 do Dohy, na Klubowe Mistrzostwa Świata. Jednak do 1:20 w nocy samolot nie dostał pozwolenia na start z powodu niekorzystnych warunków pogodowych i został zawrócony na terminal - poinformował "Bild".

Bayern wyleciał do Kataru na KMŚ z 10-godzinnym opóźnieniem. "Czujemy się oszukani"

Później ukazały się kolejne informacje. Samolot dostał pozwolenie na start o 23:59, ale nie zdążył odlecieć, ponieważ od północy w Berlinie jest zakaz lotów. "Bild: podał, że "zakaz lotów objął także samolot, którym miał lecieć Bayern do Kataru, ponieważ było 30 sekund po dozwolonym czasie"

W efekcie piłkarze mistrza Niemiec całą noc musieli spędzić na lotnisku na pokładzie samolotu. Niemieckie media podały, że mimo tej sytuacji atmosfera w zespole była dobra. - W końcu o 6:52 samolot wyruszył z Berlina, lecz z międzylądowaniem w Monachium, ponieważ załoga samolotu musiała zostać zmieniona. Ostatecznie o 8:45 Bayern miał wylecieć do Kataru, po wielogodzinnym opóźnieniu" - czytamy dalej na łamach "Bilda". Ostatecznie samolot ruszył dopiero o 9:15 po 10 godzinach opóźnienia. Do Dohy powinien dotrzeć około godz. 16:45.

W sobotę rano na Twitterze mistrza Niemiec ukazał się wpis: "FC Bayern spóźnia się teraz o ponad siedem godzin na klubowe mistrzostwa świata w Doha z powodu odmowy pozwolenia na start".

Rummenigge grzmi po skandalu na lotnisku. "Czujemy się oszukani"

Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z "Bildem" nie krył oburzenia całą sytuacją. - Czujemy się oszukani przez odpowiedzialne za to władze polityczne Brandenburgii. Te osoby nie wiedzą nawet, co zrobiły naszej drużynie - przyznał szef Bayernu.

Drużyna z Monachium rozpoczęła podróż w 22-osobowym składzie, ale bez Leona Goretzki i Javiego Martíneza. Obaj mieli pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Nie jest wykluczone, że później dołączą do reszty zespołu. - Musimy patrzeć na to z dnia na dzień - podkreślił trener Bayernu Hansi Flick. - Z Leonem wygląda to trochę lepiej, a Javi prawdopodobnie nie zdąży się wyleczyć - dodał Flick.

W najbliższy poniedziałek Bayern spotka się w półfinale KMŚ z Al Ahly SC z Egiptu. Finał odbędzie się w czwartek w przyszłym tygodniu.