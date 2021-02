Niemieckie media nie miały litości dla Lewandowskiego i Piątka. "Zdarzają się jeszcze takie wieczory"

To był mecz, o którym mimo zwycięstwa Bayernu Robert Lewandowski chciałby jak najszybciej zapomnieć. Kapitan reprezentacji Polski nie tylko przerwał serię dziewięciu kolejnych spotkań ligowych ze strzeloną bramką, ale też w 12. minucie nie wykorzystał rzutu karnego (jego strzał obronił Rune Jarstein).

Lewandowski był zgodnie uznawany za jednego z najgorszych lub wręcz najgorszego zawodnika mistrzów Niemiec w piątkowy wieczór. Dziennik "Bild" ocenił go na "4" (w skali 1-6, gdzie "1" jest oceną najwyższą), a portal Sport.de poszedł jeszcze dalej i dał Polakowi "5".

"Niewiele można powiedzieć o polskim snajperze. Najbardziej dał się zauważyć zmarnowanym rzutem karnym. Ścierał się z obrońcami Herthy i miał przy tym dwie niezbyt groźne szanse po uderzeniach głową" - argumentowano.

Portal telewizji Sport1 zauważył, że "Rune Jarstein jest drugim bramkarzem w Bundeslidze, który obronił uderzenie z karnego Polaka. Pierwszym był Manuel Neuer i miało to miejsce w maju 2013 roku, gdy Lewandowski był jeszcze zawodnikiem Borussii Dortmund".

"Zdarzają się jeszcze wieczory, gdy nie strzela gola"

Dziennikarze monachijskiej "Abendzeitung Muenchen" byli dla Lewandowskiego łaskawi w porównaniu do innych, wystawiając mu notę "3" . "Strzelał w każdym z ośmiu ostatnich meczów wyjazdowych. W 10. minucie zmarnował rzut karny po jedenastu kolejnych udanych próbach. To nie był występ, do jakich nas przyzwyczaił" - napisano w uzasadnieniu.

"Goal.com" przyznał napastnikowi reprezentacji Polski "4", argumentując: "Zdarzają się jeszcze wieczory, gdy on nie strzela gola. Zmarnował szansę na 25. gola w sezonie z jedenastu metrów, brakowało mu szczęścia. To nie był wieczór Polaka."

"Zagrał dobre prostopadłe podanie do Sane tuż przed rzutem karnym i to mogła być dla niego fajna scena: najpierw rozpocząć akcję, która skończyła się rzutem karnym, a następnie go wykorzystać. Wziął piłkę pod pachę, ale stało się coś, co nie zdarza się często. Rune Jarstein został drugim bramkarzem w Bundeslidze, który obronił jedenastkę wykonywaną przez Lewandowskiego. Mógł też strzelić gola tuż przed przerwą, ale tym razem jego strzał głową po długiej piłce od Neuera nie wpadł do siatki. I jako że niewiele więcej można już o nim powiedzieć, jego nazwiska tym razem zabrakło na liście strzelców" - skomentowali z kolei występ Lewandowskiego redaktorzy "Suddeutsche Zeitung".

Piątek "próbował z każdej pozycji"

Równie nisko niemieckie media oceniły za piątkowy mecz drugiego z reprezentantów Polski, Krzysztofa Piątka, który rozegrał 63 minuty. "Próbował z każdej pozycji, w pierwszych 45 minutach strzelał na bramkę aż pięciokrotnie, w większości jednak z ostrego kąta lub za słabo. Po przerwie został skutecznie wyłączony z meczu przez Suele, a później zmieniony" - napisał portal Sport.de, który dał Polakowi notę "3,5".

Dziennikarze "Bilda" z kolei przyznali napastnikowi Herthy ocenę "4".

Po piątkowym spotkaniu w Berlinie Bayern Monachium umocnił się na prowadzeniu w tabeli Bundesligi z dorobkiem 48 punktów w 20 meczach. Drużyna Hansiego Flicka ma obecnie 10 punktów przewagi nad drugim RB Lipsk, które jednak swój mecz 20. kolejki rozegra w sobotę z Schalke. Hertha jest w lidze piętnasta i w niedzielę, przy choćby jednym punkcie zdobytym przez Arminię w spotkaniu z Werderem, może spaść nawet na miejsce barażowe.