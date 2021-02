Hertha - Bayern. Piątek kontra Lewandowski. Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV, stream

Krzysztof Piątek zdaje się wracać powoli do formy, pomimo tego, że jego drużyna na ten moment radzi sobie fatalnie i przeżywa kolejną rewolucję. W poprzednim meczu ligowym z Eintrachtem napastnik reprezentacji Polski wyszedł w podstawowym składzie i zdobył bramkę, ale niestety na nic się to zdało. Zespół tymczasowo zarządzany przez Pala Dardaia przegrał 1:3. Nie jest to jednak jedyna zła informacja dla zespołu z Berlina. Najlepszy napastnik zespołu Jhon Cordoba doznał w tym meczu kontuzji i póki co nie wiadomo kiedy będzie mógł wrócić na boisko. Może to być natomiast dobra informacja dla Polaka, który prawdopodobnie dzięki temu utrzyma miejsce w podstawowej jedenastce.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Piątek zmarnował rzut karny! [ELEVEN SPORTS]

Robert Lewandowski w drodze po rekord Gerda Muellera

W przeciwieństwie do Piątka kapitan reprezentacji Polski nie musi walczyć o miejsce w pierwszym składzie swojej drużyny. "Lewy" ma już na koncie 24 bramki w Bundeslidze i do pobicia rekordu Muellera brakuje mu już tylko 16 trafień. Nie omieszkał również dołożyć czegoś w poprzedniej kolejce w meczu z Schalke 04. Bawarczycy wygrali spotkanie 4:1, a Robert zaliczył gola i asystę.

Na temat gry Lewandowskiego wypowiedział się były niemiecki napastnik Klaus Fischer do którego, w klasyfikacji wszechczasów, Polakowi brakuje zaledwie 8 bramek. Niemiec zasugerował, jakoby w dzisiejszych czasach było łatwiej o strzelanie bramek. - Na boisku to my mieliśmy jeszcze trudniej, niż jest teraz. Dziewięćdziesiąt minut biegał za mną obrońca, który mnie kopał, ciągnął za koszulkę, obrażał całą rodzinę. Oczywiście ja jego rodzinę też obrażałem - wspomina legendarny napastnik. Zapytany, czy przeważa u niego podziw, czy też nie chęć Roberta odpowiedział bez namysłu - Zdecydowanie podziw i uznanie. O niechęci nie ma mowy, ale wiadomo, że nikt nie lubi przegrywać. A ja na stare lata muszę jeszcze przeżyć, że ktoś okaże się lepszy ode mnie. Że jeszcze mając 71 lat, doznam takiej porażki, to bym się nie spodziewał. Ale już na poważnie, to naprawdę podziwiam Lewandowskiego.

Bayern Monachium poznał rywala w Klubowych Mistrzostwach Świata! Jest termin meczu

W jesiennym meczu pomiędzy BayernemHerthą padł wynik 4:3. Wszystkie bramki dla Bawarczyków strzelił wtedy "Lewy" zapewniając zwycięstwo z rzutu karnego w końcowych minutach. Zespół z Berlina marzy teraz o rewanżu, ponieważ ich sytuacja w tabeli nie wygląda najlepiej. Aktualnie są 15. zespołem tabeli z dorobkiem 17 punktów.

Strona Lewandowskiego odpowiada Kucharskiemu: Powinien sam naprawić szkodę

Hertha - Bayern. Gdzie i o której oglądać starcie Polaków? Transmisja TV, stream online

Mecz został przesunięty o pół godziny w związku z rozpoczynającymi się Klubowymi Mistrzostwami Świata, w których wystąpi Bayern Monachium. Z tego powodu spotkanie rozpocznie się o godzinie 20, a nie 20:30. Transmisja będzie można obejrzeć w Eleven Sports 1.