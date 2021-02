Borussia Dortmund szuka nowego bramkarza. Dwóch Polaków na jej liście życzeń

Zespół z Dortmundu zajmuje 6. miejsce w tabeli Bundesligi z 32 punktami na koncie. Do prowadzącego BayernuBorussia traci trzynaście "oczek". Zarząd BVB w ostatnim czasie miał być niezadowolony z dyspozycji Romana Buerkiego i zaczął szukać następcy Szwajcara na rynku transferowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Kapitalna interwencja Szczęsnego! Aż sam się śmiał [ELEVEN SPORTS]

BVB szuka bramkarza. Jednym z kandydatów Andre Onana z Ajaksu

Jak podaje "Bild", golkiper Ajaksu Amsterdam znalazł się na liście życzeń Borussii Dortmund. Jego odejście z Ajaksu w letnim oknie transferowym wydaje się oczywiste, ponieważ kontrakt bramkarza jest ważny tylko do 30 czerwca 2022 roku. Dla zespołu z Amsterdamu może to być ostatnia okazja do zarobienia pieniędzy za swojego zawodnika. Według medialnych doniesień, najprawdopodobniej Onana nie będzie już rozmawiał z Ajaksem w sprawie nowego kontraktu.

Niemiecki dziennik zwraca uwagę także na dwóch innych bramkarzy – Petera Gulacsiego z RB Lipsk i Odysseasa Vlachodimosa z Benfiki. Agent Gulacsiego, Hasan Cetinkaya, zdradził, że latem w umowie bramkarza pojawi się klauzula odstępnego w wysokości 15 milionów euro. Gdyby nie pandemia koronawirusa, niewykluczone, że kwota byłaby dużo większa. – Klauzula jest relatywnie niska, nawet w czasach pandemii – powiedział krótko "Bildowi" agent piłkarza. Z kolei Vlachodimos ma w umowie z Benfiką wpisaną klauzulę odstępnego w wysokości 60 milionów euro.

Włoskie i niemieckie media: Drągowski i Szczęsny na liście życzeń Borussii Dortmund

W miniony wtorek informowaliśmy, że Borussia Dortmund jest zainteresowana transferem bramkarza Fiorentiny, Bartłomieja Drągowskiego. BVB miała już się kontaktować z Drągowskim i sondować możliwość transferu. Umowa byłego piłkarza Jagiellonii Białystok jest ważna do 30 czerwca 2023 roku.

O Szczęsnym i możliwym transferze do klubu z Dortmundu informowało "Calciomercato". W związku z wygasającym kontraktem Gianluigiego Donnarummy i chęci sprowadzenia go do Turynu bez kwoty odstępnego, Juventus miałby być skłonny sprzedać Wojciecha Szczęsnego. Sama informacja o chęci sprzedaży Wojciecha Szczęsnego jest o tyle zaskakująca, ponieważ kilka tygodni temu Polak parafował nową umowę z Juventusem, dzięki której jest związany z nim do 30 czerwca 2024 roku.