Bayern pozbył się następcy Lewandowskiego. Rummennige zdradza, kto przyjdzie za Alabę

W styczniu tego roku dziennik "Marca" informował, że David Alaba doszedł do pełnego porozumienia z Realem Madryt. Defensor ma dołączyć do Realu 1 lipca jako wolny zawodnik po wygaśnięciu umowy z Bayernem Monachium i ma podpisać umowę, na mocy której będzie zarabiał 11 milionów euro netto rocznie.

Rummenigge podsumowuje zimowe okno transferowe

W styczniu 2021 roku Bayern nie kupił żadnego nowego piłkarza. W ostatnich dniach okna transferowego zespół z Monachium wypożyczył dwóch zawodników – Joshuę Zirkzee i Chrisa Richardsa, odpowiednio do Parmy i TSG Hoffenheim. Jeszcze rok temu Hansi Flick wychwalał Zirkzee i określał go mianem następcy Lewandowskiego. W tej chwili wyższe notowania u trenera Bayernu ma Choupo-Moting. Zirkzee w umowie ma zawartą opcję wykupu, natomiast Richards po zakończeniu sezonu wróci do Bayernu. – Z naszego punktu widzenia w tym oknie niewiele się działo. Jedynie Zirkzee i Richards odeszli na wypożyczenie, upewniliśmy się, że w nowych klubach będą grać. Richards na pewno do nas wróci – powiedział Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z niemieckim Sky. Prezes Bayernu odniósł się także do plotek łączących Douglasa Costę z Milanem. – Nie mieliśmy kontaktu z Milanem, nic mi o tym nie wiadomo – skwitował krótko działacz.

Prezes Bayernu o Alabie i jego następcy. Rummenigge podał nazwisko

Rummenigge w wywiadzie nie ukrywał, że klub jest pogodzony z decyzją Davida Alaby. Austriak ma przenieść się do Realu Madryt po zakończeniu sezonu. – Wygląda na to, że na 99,9% David nas opuści. Musimy wypełnić lukę, którą on pozostawi w klubie. W pełni rozumiem, że Real jest interesującym kierunkiem dla Davida. Rozstaniemy się polubownie, bez żadnego problemu – dodał prezes Bayernu Monachium. Dodatkowo Rummenigge powiedział, że nie ma ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości Jerome’a Boatenga.

Karl-Heinz Rummenigge zdradził plan transferowy Bayernu Monachium na nowy sezon. Davida Alabę ma zastąpić Dayot Upamecano z RB Lipsk. Obrońca ma w swojej umowie klauzulę odstępnego, która wynosi 42,5 miliona euro. – Oprócz Bayernu są jeszcze dwa atrakcyjne kluby. Faktem jest, że Dayot jest interesującym piłkarzem. Teraz to zależy od niego. Kiedyś mieliśmy okazję go sprowadzić do Monachium. Niestety, w tamtym czasie nie był na tyle pewny siebie, by to zrobić – skwitował Rummenigge.