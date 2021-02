Oficjalnie: Mistrz świata dołączył do Piątka. Hertha sfinalizowała hitowy transfer

O transferze 34-letniego Sami Khediry mówiło się już w weekend. Zawodnik musiał jednak przejść testy medyczne w Berlinie, a wcale nie było takie oczywiste, bo od wielu lat ma olbrzymie problemy zdrowotne. W dodatku w tym sezonie nie został zgłoszony przez Juventus Turyn do żadnych rozgrywek.

Khedira chce poprowadzić Herthę do sukcesów

Sami Khedira zdał ostatecznie testy medyczne i podpisał umowę z Herthą. Niemiecki klub nic za niego nie zapłacił, bo Włochom zależało, by zejść z jego listy płac. Inkasował bowiem aż sześć milionów euro rocznie.

- Byliśmy razem na Mistrzostwach Świata 2010 w RPA, a także walczyliśmy na boisku. Znam jego cechy przywódcze i dlatego bardzo się cieszę, że teraz trafił do Herthy - mówi Arne Friedrich, który tydzień temu został nowym dyrektorem sportowym niemieckiego klubu.

Dla Khediry to powrót do Niemiec po ponad dziesięciu latach. To właśnie w lipcu 2010 roku przeszedł z VFB Stuttgart do Realu Madryt i rozpoczął zagraniczną karierę. Sześć lat temu ze stolicy Hiszpanii przeniósł się do Juventusu. Już dawno jednak został skreślony przez obecnego trenera mistrzów Włoch - Andreę Pirlo. Ostatni raz w koszulce klubu z Turynu zagrał ponad pół roku temu - w rewanżowym starciu półfinałowym Pucharu Włoch z AC Milan. Potem dostał zgodę na transfer. Mówiło się, że może trafić do ligi angielskiej, którą bardzo chwalił.

- Hertha dołożyła wszelkich starań, aby mi pomóc i bym wrócił do Bundesligi. Jestem za to wdzięczny i nie mogę się doczekać chwili, gdy będę na boisku - mówi zawodnik dla oficjalnej strony klubowej.

Duże wzmocnienie Herthy

Nie obawia się również o swoje przygotowanie fizyczne. - Czuję się bardzo dobrze fizycznie, a dzięki doświadczeniu, które zdobyłem w ciągu ostatnich kilku lat, chciałbym pomóc zespołowi i poprowadzić Hertha BSC do dalszych sportowych sukcesów - dodaje.

Khedira dołączy do Herthy, by niemiecki klub wreszcie wyszedł z kryzysu. Przegrał bowiem aż cztery z ostatnich pięciu spotkań ligowych, a w sumie już dziesięć razy w tym sezonie. W efekcie drużyna z Berlina zajmuje dopiero piętnaste miejsce w tabeli.

Doświadczony Niemiec to nie jedyne, poniedziałkowe wzmocnienie. Do drużyny Paula Dardaia dołączył bowiem również Nemanja Radonjić. To 25-letni skrzydłowy, ostatnio grający we francuskim Olympique Marsylia. Został wypożyczony do końca tego sezonu. W umowie znalazła się opcja wykupu na 12,5 miliona euro.

Khedira i Radonjić już w debiucie czeka arcytrudne zadanie. Hertha w piątek w 20. kolejce zmierzy się u siebie z mistrzem Niemiec Bayernem Monachium. Początek meczu o godz. 20.30