Niemcy piszą o "dziele sztuki" Lewandowskiego. Zatańczył z sześcioma rywalami [WIDEO]

W sobotnim spotkaniu polski napastnik zrobił kolejny krok w kierunku pobicia rekordu Gerda Muellera, strzelając 24. gola w sezonie. W 57. minucie Lewandowski z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki po błędzie defensywy rywala, zdobywając bramkę na 3:1. Wcześniej, bo jeszcze w pierwszej części gry, Polak asystował przy trafieniu Thomasa Muellera na 2:0. Do momentu asysty jednak Lewandowski nie był zbyt aktywny, co zgodnie zauważają niemieccy dziennikarze.

Długo niewidoczny, ale udowodnił swój instynkt

"Przez długi czas go nie było widać, aż wreszcie wziął na siebie sześciu rywali i asystował Muellerowi przy golu na 2:0. Po błędzie Poscha trafił na 3:1. Nie był bardzo widoczne, ale udowodnił swoją zimną krew i instynkt strzelecki" - napisano na portalu Sport.de, gdzie Lewandowski otrzymał notę 2,5 (w skali 1-6, gdzie 1 jest najwyższa).

Podobnie uważają redaktorzy portalu Goal.com. "Przez długi czas zagubiony, w pierwszej połowie nie oddał strzału na bramkę, ale pod jej koniec, przy bramce Muellera na 2:0, zatańczył z defensywą Hoffenheim, a następnie sam strzelił gola na 3:1" - tak argumentowali oni ocenę "3" dla polskiego napastnika.

Niemalże wszystkie niemieckie media były zgodne, że najwyższą ocenę w zespole Bayernu powinien otrzymać za mecz z Hoffenheim Joshua Kimmich. 25-letni pomocnik przez wszystkich oceniany był na "2". Wyższe noty od Lewandowskiego otrzymywali też na różnych portalach Manuel Neuer, Serge Gnabry czy Thomas Mueller.

"Odkrył w sobie slalomistę"

Jak zwykle, najbarwniej występ Roberta Lewandowskiego podsumowali dziennikarze "Allgemeine Zeitung": "Odkrył w sobie slalomistę, gdy asystował przy bramce Muellera na 2:0, poruszał się między obrońcami Hoffenheim niczym Lara Gut-Behrami (szwajcarska narciarka) rano na stoku w Garmisch-Partenkirchen. Jego asysta była dziełem sztuki, której żadna defensywa nie powstrzymałaby bez faulu. Jego gol na 3:1 (nie ma meczu bez gola Lewandowskiego) pokazał jego instynkt strzelecki. Posch nastrzelił Baumanna, a Lewandowski perfekcyjnie wyczekał moment, aby wepchnąć piłkę do bramki. Jest w formie światowej, no ale to żadne odkrycie, jak ktoś ma 24 gole w 18 meczach.

Co ciekawe, najwyższe noty piłkarze Bayernu otrzymali od dziennikarzy "Bilda". W tygodniku "Bild am Sonntag", Lewandowski i pięciu innych zawodników mistrza Niemiec otrzymali notę "2".

Oceny "Bilda" ("Bild am Sonntag", za dieroten.pl):

Neuer (2.0), Pavard (3.0), Boateng (2.0), Alaba (3.0), Davies (3.0), Kimmich (2.0), Roca (3.0), Gnabry (3.0), Mueller (2.0), Coman (2.0), Lewandowski (2.0), Musiala (3.0), Sane (3.0), Choupo-Moting (3.0), Costa (3.0), Suele (brak)

Po sobotnim zwycięstwie Bayern Monachium umocnił się na prowadzeniu w tabeli Bundesligi. Bawarczycy mają siedem punktów przewagi nad drugim RB Lipsk i aż dwanaście nad trzecim Eintrachtem Frankfurt. Kolejne spotkanie ligowe Bayern rozegra w piątek, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Herthą Berlin Krzysztofa Piątka.