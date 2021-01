Nowy trener Piątka spodziewał się dwudziestu aligatorów. Falstart, a będzie jeszcze trudniej

Spodziewał się, że wejdzie do szatni i zobaczy dwadzieścia aligatorów, które pożarły czterech poprzednich trenerów: Ante Covicia, Juergena Klinsmanna, Alexandra Nouriego i Bruno Labbadię. Wszyscy dookoła ostrzegali go i przygotowywali na spotkanie z utalentowanymi, ale zmanierowanymi piłkarzami, którzy mają swoje widzimisię i wciąż nie stanowią drużyny. Kilku z nich dobrze zna, bo był trenerem Herthy od lutego 2015 do czerwca 2019 roku, zanim ławka rezerwowych zrobiła się tak chybotliwa i zanim w Berlinie zamarzyli o wielkości. Został zwolniony, bo szefowie twierdzili, że gwarantuje tylko ligową przeciętność. Teraz - po niecałych dwóch latach i 150 utopionych milionach euro - daliby się za nią pokroić. Dlatego wezwali go na pomoc.

Nieprzespana noc, łzy i serce, które chciało wyskoczyć z klaty

Carsten Schmidt i Arne Friedrich, dyrektorzy Herthy, nie mieli do niego daleko: mieszka blisko Stadionu Olimpijskiego, poza tym codziennie był w ośrodku treningowym, bo prowadził zespół szesnastolatków. Namówić go było o tyle łatwiej, że Michael Preetz, dyrektor sportowy, który go zwalniał, wyleciał z klubu razem z Bruno Labbadią. Ale przeszkód i tak było sporo: Dardai już kilka lat temu obiecał swojej rodzinie, że nie będzie przejmował zespołu z dnia na dzień w środku sezonu. Bliscy wymagali od niego takiej deklaracji, bo widzieli, ile stresu kosztuje go taka nagła zmiana pracy. Gdy pierwszy raz zostawał trenerem Herthy, ta była w strefie spadkowej, na 17. miejscu. Teraz było tylko trochę lepiej - 14. miejsce, ale zaledwie dwa punkty przewagi nad 16. FC Koeln i bardzo trudny terminarz: Eintracht Frankfurt, Bayern Monachium, VfB Stuttgart, RB Lipsk. Pierwszy mecz już przegrał, kolejne wcale nie wyglądają na łatwiejsze. Dlatego Węgier powiedział na pierwszej konferencji prasowej: - Mam wrażenie, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Jest nawet trochę trudniejsza niż sześć lat temu. To nie żadne panikarstwo z mojej strony, ale trzeźwa ocena sytuacji.

Rodzinę jakoś przekonał, że nie chodzi o zwykły klub, ale o jego Herthę. Że to miłość życia woła o pomoc. Zagrał w niej 373 mecze, prowadził w 172. Nie mógł przejść obojętnie. Ale nie od początku rozum zgadzał się z sercem, Dardai - zwykle zasypiający już o 22 - w nocy przed podjęciem decyzji nie zmrużył oka: przecież Hertha to zespół-mina, pogrąża kolejnych trenerów, ma mnóstwo problemów, oczekiwania na razie są niewspółmierne do możliwości, w klubie panuje spory bałagan. W dodatku miał spokojną pracę, spełniał się, nie myślał o zmianie. W poniedziałek poprowadził ostatni trening z drużyną U-16. - Płakałem, kiedy żegnałem się z moimi piłkarzami. Myślałem, że serce wyskoczy mi z klaty - przyznał. - Wracam do tego bundesligowego stresu - dodał. O stresie mówił zresztą na tej konferencji najwięcej. Na szczęście było też o energii, naładowanych bateriach i niebiesko-białej krwi.

Za nim pierwszy mecz - przegrany 1:3 z Eintrachtem Frankfurt. Polegał na schematach i ludziach Bruno Labbadii. Miał za mało czasu (cztery treninigi), żeby wypracować własne. Zmienił tylko bramkarza - zamiast Alexandra Schwolowa zagrał Rune Jarstein. W pierwszym składzie wyszedł też Krzysztof Piątek i w drugiej połowie dał Herthcie prowadzenie, które w kolejnych minutach roztrwoniła. - Była wola walki, nie ma punktów - podsumował Dardai zaraz po meczu. - Po wyjściu na prowadzenie zabrakło nam doświadczenia, jak takim wynikiem zarządzać - dodał.

Zwycięstwa potrzebne od zaraz

Dardaiowi zależało, żeby podpisać kontrakt dłuższy niż do końca tego sezonu. Twierdzi, że trener z łatką tymczasowego nie osiągnie z tą drużyną sukcesu. Nie w tych okolicznościach, gdy potrzeba natychmiastowych, odważnych decyzji. Zawodnicy muszą wiedzieć, że ten trener latem wciąż będzie w klubie i będzie miał wpływ na ich przyszłość. Nie bez powodu nowy dyrektor sportowy Arne Friedrich (swoją drogą - kumpel Dardaia z boiska) powiedział, że zmiana trenera oznacza nowy początek. - Każdy musi się teraz wykazać. Od pierwszego dnia - podkreślił. Mówi się, że niektórymi piłkarzami Herthy trudno zarządzać i Bruno Labbadia zawiódł przede wszystkim z tego powodu. Zdaniem Dardaia - sam status legendy klubu i rekordzisty pod względem występów w Bundeslidze nie wystarczyłby do podjęcia pewnych decyzji i błyskawicznego wpłynięcia na zespół. Dopiero teraz - z kontraktem na półtora roku - ma mocną pozycję w szatni.

Tak by się przynajmniej wydawało, ale dziennikarze "Kickera" podali, że umowa ma bardzo ciekawą klauzulą. Otóż publicznie władze podały, że kontrakt Dardaia będzie obowiązywał do czerwca 2022, ale nikt nie dodał, że tylko wtedy, jeśli w pozostałych szesnastu meczach tego sezonu zespół będzie zdobywał średnio minimum 1,5 punktu na spotkanie. Poprzeczka jest zawieszona wysoko: Labbadia notował średnio 1,11 punktu na mecz, a Dardai przy pierwszym podejściu 1,34. Oficjalnie nikt z Herthy nie potwierdził tych informacji.

Pala Dardaia czeka mnóstwo pracy: do poprawy obrona, stałe fragmenty i Matheus Cunha

W szatni aligatorów nie było. Dardai mówi, że pierwszy trening przebiegł znacznie lepiej niż się spodziewał. - Prosty przykład: musieli zrobić dwa kółka wokół boiska. Nikt nie skracał drogi przy narożnikach - powiedział dziennikarzom. W ostatnich dniach węgierski trener zwracał uwagę na takie właśnie szczegóły. Po pierwszym meczu też nie mógł mieć pretensji o za małe zaangażowanie czy ambicję. Jego zespół przegrał, bo mentalnie wciąż jest słaby. Strzelił gola, ale już minutę później było 1:1.

Przed nim mnóstwo pracy. Zacznie pewnie - tak, jak sześć lat temu - od uszczelnienia obrony. Wtedy zadziałał błyskawicznie: Hertha traciła średnio dwa gole na mecz, a po jego przyjściu już tylko jednego na spotkanie. Teraz Dardai liczy na podobny efekt. Drużyna Labbadii w 18 meczach straciła 32 gole. W jego pierwszym meczu straciła kolejne trzy. Gorzej broni tylko Schalke i Mainz. Analiza niemieckich dziennikarzy pokazała, że Hertha traci je w sposób niezwykle różnorodny: po indywidualnych błędach, przez opieszałość obrońców, przez błędy w ustawieniu, słaby nacisk w środku pola czy po stałych fragmentach. Ponoć Dardai już podczas pierwszej analizy zwrócił uwagę na dwa najpoważniejsze problemy: zostawianie zbyt dużych przestrzeni w środku pola i momentami bezczelnie tracone piłki. W sposób, jaki nie przystoi nawet juniorom. Ale co innego wskazać, a co innego naprawić.

Poprawić muszą się też piłkarze grający z przodu. Żaden zespół w Bundeslidze nie zmarnował bowiem tylu okazji do zdobycia bramki. I żaden napastnik Herthy nie ma czystego sumienia: Matehus Cunha gra samolubnie, w większości meczów przydałaby się jeszcze jedna piłka tylko dla niego, Jhon Cordoba pudłuje się nawet w prostych sytuacjach, Krzysztof Piątek nie wykorzystał rzutu karnego przeciwko Hoffenheim i u schyłku Labbadii przegrywał rywalizację z Kolumbijczykiem. Nie dość, że Hertha potrzebuje więcej jakości i lepszego planu gry w ofensywie, to jest jednym z trzech zespołów z Bundesligi, który wciąż nie strzelił gola z rzutu rożnego lub bezpośrednio z rzutu wolnego. Dlatego w nowym sztabie trenerskim znalazł się Admir Hamzagic, uważany za świetnego specjalistę od planowania stałych fragmentów gry. Dardai musi też uniezależnić zespół od Cunhy. Brazylijczyk jest najlepszym piłkarzem Herthy, ale zbyt często patrzy tylko na siebie. To działa w dwie strony: sam potrzebuje większego wsparcia kolegów, ale i koledzy muszą dostawać od niego piłkę.

To wszystko się łączy: w Herthcie są utalentowani piłkarze, ale jeśli chodzi o organizację gry drużyna wciąż nie wyszła z przedszkola. - Zauważyłem, że kilku piłkarzy jest zestresowanych. Nie są przyzwyczajeni do walki o utrzymanie. Przyjechali tutaj, by zagrać w Lidze Mistrzów. Na to się nastawiali - zwrócił uwagę Dardai. A skoro takiego doświadczenia nie mają piłkarze, to musi je mieć trener. Dlatego Schmidt i Friedrich postawiali na niego. Dardai będąc piłkarzem wyróżniał się solidnością, zespołowością, pracą na rzecz bardziej utalentowanych kolegów. Teraz tego samego musi nauczyć swoich piłkarzy. Hertha musiała go stracić, żeby docenić to siódme, szóste, dziesiąte i jedenaste miejsce, które zajmował w kolejnych sezonach. Potrafił wygrywać z Borussią Dortmund i Bayernem Monachium, dwa razy kończył rundę jesienną tuż za ich plecami - na trzecim miejscu. Dopiero na wiosnę jego zespół nie wytrzymywał tempa. - Czy teraz czuję satysfakcję, że wróciłem, a Preetz, który mnie zwalniał, musiał odejść? Nie, nie jestem takim typem człowieka - zapewniał na konferencji prasowej. Był też pytany o swój najważniejszy cel. - Zawsze na zakończenie sezonu jest organizowane takie przyjemne przyjęcie. Chciałbym, żeby szefowie poklepali mnie na nim po plecach i napili się ze mną wina.