Nowy trener Herthy podkreślił największą zaletę Krzysztofa Piątka. Nastaną lepsze czasy dla Polaka?

Krzysztof Piątek ma nowego trenera w Hercie Berlin. Został nim Węgier Pal Dardai, który w przeszłości prowadził już ten klub. Nowy szkoleniowiec oznacza jednak, że wkrótce może się zmienić rola polskiego napastnika, który w tym sezonie pełni głównie rolę jokera w składzie drużyny ze stolicy Niemiec.

Pal Dardai od razu dostrzegł wielką umiejętność Polaka

Dardai pokusił się o małe scharakteryzowanie Krzysztofa Piątka. Węgier zauważył, że na pierwszy rzut oka widać u Polaka dobre umiejętności wykończenia akcji. - Krzysztof Piątek trenuje prawidłowo. W trakcie zajęć można zaobserwować jego umiejętności gry w polu karnym. Mamy w ofensywie dobrych graczy. Każdy z nich jest bardzo zmotywowany. Widać to w ich oczach. Jestem bardzo zadowolony. Rzuty karne nadal będą strzelać Piątek i Cunha - stanowczo zapowiedział węgierski trener cytowany przez Berliner-Kurier.

W tym sezonie Piątek wystąpił w 18 meczach Herthy, zdobył w nich cztery bramki i zaliczył dwie asysty. Polak zagrał łącznie 866 minut, co oznacza średnio 48 minut na spotkanie.

Nowy trener doskonale zna Herthę

Hertha Berlin poniedziałek poinformowała, że nowym szkoleniowcem będzie Pal Dardai. A w zasadzie to nowym-starym, bo Węgier prowadził już pierwszy zespół w latach 2015-2019. Ostatnio był trenerem młodzieży - drużyny do lat 16. I zna Herthę jak własną kieszeń, bo związany z nią jest od blisko 25 lat. Z krótką przerwą od 1997 roku, kiedy trafił do Berlina jako zawodnik i przez 14 lat dla Herthy rozegrał 286 meczów w Bundeslidze, co do dziś jest klubowym rekordem.

Hertha po 18 kolejkach Bundesligi zajmuje 14. miejsce w tabeli. Ma 17 punktów. Tylko o dwa więcej od FC Koeln, które znajduje się w strefie barażowej. W najbliższej kolejce zespół Krzysztofa Piątka zagra na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt (sobota, 15.30).