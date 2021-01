Bartosz Białek przed ogromną szansą. "Kandydat nr 1 do gry"

"Bild" przekazał, że najlepszy strzelec (12 goli) Wilków w bieżącym sezonie doznał kontuzji kolana i musiał przerwać czwartkowy trening. - Dolegliwości dotyczą lewego uda i pojawiły się po niecałej godzinie treningu. Napastnik odbył krótką rozmowę z trenerem Oliverem Glasnerem, po czym natychmiast zniknął w szatni - czytamy na łamach niemieckich mediów.

Białek wskoczy do podstawowego składu? "Będzie pierwszym kandydatem do gry"

- Nie ma pewności, czy będzie mógł zagrać we Freiburgu. Gdyby to się nie udało, Bartosz Białek będzie prawdopodobnie kandydatem nr 1 do gry w wyjściowej jedenastce - wskazują dziennikarze "Sportbuzzer". Uraz Weghorsta może być wielką szansą dla Bartosza Białka, który stopniowo wprowadzany jest do pierwszego składu Wolfsburga i z meczu na mecz robi coraz większe postępy. Polski napastnik dotychczas tylko raz zaczynał spotkanie w wyjściowym składzie - ze Stuttgartem, a już zdążył strzelić dwie bramki w lidze.

Pochwały dla polskiego napastnika. "Ma niesamowitą siłę"

- Przypomina mi trochę mnie samego. Robi te same rzeczy, które ja robiłem na początku. Zawsze wbiega w pole karne w tym samym tempie. Musi to zmienić, żeby być bardziej nieobliczalnym. Poza tym zachowuje zimną krew w wykończeniu, ma dobrą technikę i jest silny - komplementował niedawno Polaka, Wout Weghorst.

- Pracuje ekstremalnie ciężko, ma świetne podejście. Praktycznie zawsze, kiedy wchodzi na boisko, dochodzi do groźnych sytuacji. Wiemy, że Bartosz ma niesamowitą siłę - dodawał na łamach "Kickera", Marcel Schaefer, dyrektor sportowy Wolfsburga.

Białek w obecnym sezonie wystąpił w Bundeslidze w 9 meczach, w sumie przez 156 minut. 19-latek trafił do Wolfsburga w sierpniu 2020 roku z Zagłębia Lubin za 5 mln euro. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do czerwca 2024 roku. Wolfsburg po 18 kolejkach zajmuje znakomite 4. miejsce w tabeli w tabeli z 32 punktami.