"SportBild": Konflikt i kłótnie w Bayernie Monachium. Przyszłość Flicka niepewna

Wygrana w Bundeslidze, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec, Liga Mistrzów oraz Superpuchar Europy - to są dotychczasowe osiągnięcia trenera Hansi Flicka, który zastąpił Niko Kovaca w listopadzie 2019 roku. W obecnym sezonie Bayern Monachium znów gra wyśmienicie. Jest liderem ligi niemieckiej i ma aż siedem punktów przewagi nad RB Lipsk. Bawarczycy w 18 spotkaniach zdobyli aż 53 bramki, co jest rekordem ligi (23 z nich są autorstwa Roberta Lewandowskiego). Flick prowadził Bayern w 64 meczach i aż 55 z nich wygrał (pięć zremisował i tyle samo przegrał). Skoro jest tak dobrze, to czemu spekuluje się o jego odejściu?

"SportBild": Kłótnie Flicka z Salihamidziciem m.in. o transfery

Kontrakt Niemca wygasa dopiero w lipcu 2023 roku, ale możliwe, że już w czerwcu 2021 r. Flick opuści Bayern. "SportBild" donosi, że w ostatnim czasie doszło do wielu napięć i kłótni pomiędzy trenerem a Hasanem Salihamidziciem, dyrektorem sportowym. Trener był niezadowolony, że z zespołu odeszli m.in.: Ivan Perisić, Thiago Alcantara i Philippe Coutinho, a nie zostali zastąpieni w godny sposób. Z kolei "Brazzo" ma zarzucać Flickowi, że ten nie powinien narzekać, tylko skupić się nad tym, by na treningach poprawiać jakość obecnej kadry.

"SportBild" pisze, że Flick powoli traci sojuszników. Uli Hoeness, który "wymyślił" Flicka, nie jest już zaangażowany w codzienną pracę klubu. Z kolei Karl-Heinz Rummenigge pod koniec roku przestanie pełnić funkcję prezesa. A to właśnie on ma być największym zwolennikiem Flicka. Rummenigge jest w bardzo bliskich relacjach z trenerem i wcale nie chodzi o to, że są sąsiadami. To właśnie Rummenigge jest pierwszą osobą, do której zgłasza się trener, by omówić wszelkie tematy. "SportBild" dodaje, że nie chodzi tylko o sportowe kwestie, ale i osobiste. Natomiast jest też część działaczy Bayernu, która trzyma stronę Salihamidzicia.

Jaka przyszłość czeka Flicka?

Wszystko wskazuje, że latem - niezależnie od wyniku na Euro - Joachim Loew przestanie być selekcjonerem reprezentacji Niemiec. I tu otwierają się drzwi dla Flicka, który pracował dla federacji niemieckiej ponad 10 lat i był członkiem sztabu Loewa, gdy Niemcy wygrali mundial. Ba, Flick ma świetne relacje z Oliverem Bierhoffem, dyrektorem reprezentacji. Słowem, Flick byłby idealnym i naturalnym następcą obecnego selekcjonera. Nie można jednak zapominać, że Niemca chętnie zatrudniłyby także kluby z Premier League.

