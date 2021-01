Transferowy priorytet Bayernu Monachium. Hansi Flick już rozmawiał z piłkarzem

David Alaba latem odchodzi do Realu, ale Bayern już znalazł jego następcę. Zresztą od jakiegoś czasu mówi się o tym, że miałby nim zostać Dayot Upamecano. Wiadomo też, że 22-letni stoper nie odejdzie z RB Lipsk zimą, ale wszystko wskazuje, że zrobi to latem, kiedy Bayern straci Alabę. A tak przynajmniej twierdzi "Kicker", który przypomina, że w lipcu w jego kontrakcie - ważnym do połowy 2023 roku - aktywuje się klauzula wykupu w wysokości około 40-45 mln euro.

Trener Bayernu przekonuje go do transferu

Jeśli ktoś tyle zapłaci, RB Lipsk niewiele będzie mogło zrobić, by zatrzymać Upamecano. Zresztą "Kicker" jest już przekonany, że jego kolejnym pracodawcą będzie właśnie Bayern, dla którego trzykrotny reprezentant Francji to transferowy priorytet. Przede wszystkim dla Hansiego Flicka, który już miał nawet rozmawiać z Upamecano i przekonywać do transferu właśnie do Bayernu. A nie to PSG czy Chelsea, które też mają interesować się 22-latkiem.

Bayern już latem próbował pozyskać Upamecano, ale piłkarz zdecydował, że nie zmieni klubu w minionym oknie transferowym. Został w RB Lipsk, dla którego w tym sezonie rozegrał 24 mecze, strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. Branżowy portal transfermarkt.de wycenia go na 60 mln euro.