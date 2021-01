Oficjalnie: Krzysztof Piątek ma nowego trenera. "Nie miałem takich planów"

Zaczęło się w sobotnie popołudnie, kiedy Hertha doznała bolesnej porażki z Werderem (1:4). Dzień później zarząd klubu poinformował, że pracę stracił trener Bruno Labbadia i dyrektor sportowy Michael Preetz. - Labbadia i jego sztab wykonali wiele pracy i jesteśmy im za to wdzięczni. Jednakże musimy stwierdzić, że dorobek 17 punktów po 18 meczach sprawia, że jesteśmy w trudnej sytuacji. Po dokładnej analizie zdecydowaliśmy, że drużyna potrzebuje impulsu w postaci nowego trenera. Nazwisko następcy podamy w najbliższych dniach - poinformował w niedzielę prezes zarządu klubu, Carsten Schmidt.

Hertha ma nowego trenera. "Nie miałem takich planów"

Hertha długo nie czekała. W poniedziałek poinformowała, że nowym szkoleniowcem będzie Pal Dardai. A w zasadzie to nowym-starym, bo Węgier prowadził już pierwszy zespół w latach 2015-2019. Ostatnio był trenerem młodzieży - drużyny do lat 16. I zna Herthę jak własną kieszeń, bo związany z nią jest od blisko 25 lat. Z krótką przerwą od 1997 roku, kiedy trafił do Berlina jako zawodnik i przez 14 lat dla Herthy rozegrał 286 meczów w Bundeslidze, co do dziś jest klubowym rekordem.

- Nie miałem takich planów, by zostać znowu trenerem pierwszej drużyny, ale chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, czym dla mnie w życiu jest Hertha. Już nie mogę się doczekać nowego wyzwania i współpracy z zespołem - powiedział Dardai, który podpisał z klubem nowy kontrakt. Do czerwca 2022 roku. Tak samo, jak jego asystenci: Admir Hamzagić i Andreas Neuendorf, którzy też już wcześniej pracowali w Herthcie.

Hertha po 18 kolejkach Bundesligi zajmuje 14. miejsce w tabeli. Ma 17 punktów. Tylko o dwa więcej od FC Koeln, które znajduje się w strefie barażowej. W najbliższej kolejce zespół Krzysztofa Piątka zagra na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt (sobota, 15.30).