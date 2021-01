Błąd w statystykach Lewandowskiego? Polak strzelił znacznie więcej

Robert Lewandowski po 18 kolejkach Bundesligi ma na koncie 23 gole. Bramka z ostatniego meczu z Schalke 04 (4:0) była 500. trafieniem napastnika Bayernu Monachium. Kapitan reprezentacji Polski potrzebuje jeszcze 17 goli, aby wyrównać rekord Gerda Muellera z sezonu 1976/77. Legendarny napastnik bawarskiego klubu zdobył wtedy w lidze 40 bramek - Lewandowskiemu zostało więc 16 spotkań na to, by wyrównać (potrzebuje 17 bramek) lub pobić rekord 75-latka (potrzeba przynajmniej 18 goli).

Lewandowski z większym dorobkiem bramkowym? Statystycy mają wątpliwości

"Bleacher Report" - amerykański portal sportowy - zwrócił uwagę, że Robert Lewandowski dołączył do elitarnego grona złożonego z Cristiano Ronaldo, Leo Messiego i Zlatana Ibrahimiovicia - to jedyni czterej aktywni piłkarze, którzy przekroczyli barierę 500 goli w karierze (pod uwagę bierze się bramki zdobyte w klubie i reprezentacji).

Ale czy Lewandowski na pewno ma tylko 500 goli? Na nieścisłości w jego wyniku zwraca uwagę Wojciech Frączek, który zajmuje się statystykami.

Koledzy z "B/R Football" opierają się niewątpliwie na niepełnych statystykach z transfermarkt, które obejmują dane od sezonu 2007/08, a Robert w drużynach seniorskich grał od sezonu 2004/05

- napisał na Twitterze. I biorąc to pod uwagę, okazuje się, że Lewandowski strzelił 525 goli, dzięki czemu awansował do dwudziestki najlepszych strzelców w historii. "Zajmuje 20. miejsce ex aequo z Isidro Langarą - choć niektóre źródła dodają jeszcze Langarze 17 goli z reprezentacji Basków" - dodał Frączek.

Szansę na powiększenie dorobku bramkowego napastnik Bayernu będzie miał w 30 stycznia w meczu z Hoffenheim. Lewandowski jest aktualnym liderem klasyfikacji strzelców oraz królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów z zeszłego sezonu.