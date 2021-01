Lewandowski śrubuje rekord Bundesligi! Kolejny gol Polaka. Bayern rozbił Schalke

Tuż na początku drugiej połowy Robert Lewandowski otrzymał długie podanie od Joshuy Kimmicha, przyjął piłkę, zgubił pilnującego go obrońcę i strzelił gola. To jego 23. trafienie w tym sezonie w Bundeslidze i szóste w tym roku. Polak zrobił kolejny krok w kierunku pobicia rekordu słynnego Gerda Muellera (40 goli w sezonie).

Lewandowski śrubuje rekord Bundesligi

Lewandowski śrubuje za to inny rekord Bundesligi. Strzelał co najmniej jednego gola w każdym z ostatnich 11 meczów z drużyną z Gelsenkirchen (łącznie 14 bramek), co jest kolejnym rekordem Bundesligi.

Dla Polaka było to również 500 trafienie w seniorskiej karierze. Oprócz niego tak imponującym wynikiem mogą popisać się tylko Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Zlatan Ibrahimović.

W sobotnie popołudnie Polak mógł mieć więcej trafień. Już w siódmej minucie powinien otworzyć wynik meczu. Otrzymał świetne dośrodkowanie od kapitalnie grającego Kimmicha, strzelał głową z ośmiu metrów, ale nad poprzeczką. W 22. minucie reprezentant Polski miał kolejną bardzo dobrą okazję, ale jego strzał z 18 metrów z rzutu wolnego odbił Ralf Fahrmann. Niewiele zabrakło mu również w 71. minucie, kiedy z łatwością minął obrońcę, ale uderzył lewą nogą tuż obok słupka.

Bayern objął prowadzenie w 34. minucie. Kimmich znów kapitalnie zagrywał w pole karne, tym razem do Thomasa Muller, a Niemiec strzałem głową z pięciu metrów pokonał Fahrmanna. Chwilę później w polu karnym zahaczany był Leon Goretzka, ale sędzia nie odgwizdał rzutu karnego. W końcówce meczu wynik spotkania ustalili Muller (po trzeciej w meczu asyście Kimmicha) i strzałem z dystansu David Alaba.

Dla Bayernu to już dziesiąte z rzędu zwycięstwo z Schalke. A w pięciu ostatnich starciach nie stracił nawet gola.

Ekipa Hansiego Flicka prowadzi w tabeli Bundesligi. Ma już siedem punktów przewagi nad wiceliderem RB Lipsk i dziesięć nad Bayerem Leverkusen. W następnej kolejce, w sobotę, 30 stycznia (godz. 15.30) podejmie u siebie Hoffenheim.

Schalke 04 - Bayern Monachium 0:4 (0:1)

Bramki: Muller dwie (34., 88.), Lewandowski (54.), Alaba (90.)

Schalke: Fahrmann - Becker, Nastasić Ż, Kabak, Oczipka - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit (72. Boujellab) - Hoppe (72. Schopf).

Bayern: Neuer - Sule, Boateng Ż, Alaba, Davies (68. Hernandez) - Kimmich, Goretzka - Gnabry (63. Musiala), Muller, Sane (63. Coman) - Lewandowski (81. Choupo-Moting).