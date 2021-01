Trzęsienie ziemi w Hercie Berlin! Zwolnienia po kolejnym koszmarnym meczu. Krzysztof Piątek będzie miał nowego trenera

Bolesnej porażki doznała Hertha Berlin w sobotnie popołudnie. Zespół Bruna Labbadii przegrał u siebie z Werderem Brema 1:4. Gole dla gości strzelili Davie Selke, Omer Toprak, Leandro Bittencourt oraz Joshua Sargent. Tuż przed przerwą honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Jhon Cordoba. Krzysztof Piątek pojawił się na boisku w 64. minucie.

Dla drużyny ze stolicy to już czwarta porażka w ośmiu ostatnich meczach ligowych, z których Hertha wygrała tylko jeden. Zespół Labbadii zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli z 17 punktami na koncie. Berlińczycy mają zaledwie dwa punkty więcej od zajmującego miejsce w strefie barażowej FC Koeln.

Krzysztof Piątek będzie miał nowego trenera

Jeszcze rano za niemieckimi mediami informowaliśmy, że wiele wskazuje na to, iż Labbadia straci pracę. Teraz to jest już informacja oficjalna, w Herthcie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi, bo zwolniony został nie tylko szkoleniowiec, ale też dyrektor sportowy klubu, Michael Preetz.

- Hertha wiele zawdzięcza Michaelowi Preetzowi. Z klubem jest blisko związany od blisko 25 lat, najpierw jako zawodnik, a później jako osoba odpowiedzialna za boiskowe wyniki. Preetz dał wiele klubowi, ale mając na uwadze rozwój wydarzeń w minionym i obecnym sezonie, podjęliśmy decyzję o zmianie obsady na tym stanowisku. Dziękuję Michaelowi za wieloletnią, dobrą współpracę - powiedział prezydent klubu, Werner Gegenbauer.

- Bruno Labbadia i jego sztab wykonali wiele pracy i jesteśmy im za to wdzięczni. Jednakże musimy stwierdzić, że dorobek 17 punktów po 18 meczach sprawia, że jesteśmy w trudnej sytuacji. Po dokładnej analizie zdecydowaliśmy, że drużyna potrzebuje impulsu w postaci nowego trenera. Nazwisko następcy Labbadii podamy w najbliższych dniach - poinformował prezes zarządu klubu, Carsten Schmidt.

Odejście Labbadii oznacza, że Piątek w Berlinie pracować będzie już z czwartym trenerem. Wcześniej zwalniani też byli Juergen Klinsmann oraz Alexander Nouri.