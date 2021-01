Rafał Gikiewicz zachwycił Niemców! "Lepszym być nie można". Cel zrealizowany

- Chciałem zdobyć sześć punktów przeciwko byłemu klubowi i to mi się udało. To był mój cel, który miałem napisany na karteczce przyklejonej do lodówki. To dla mnie dobry dzień - mówił po wygranej z Unionem Berlin (2:1) bramkarz Augsburga, Rafał Gikiewicz. Polskiego golkipera, który w sobotnie popołudnie obronił rzut karny, chwalą także trener Heiko Herrlich oraz niemieckie media.

