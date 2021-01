Media: Krzysztof Piątek będzie miał nowego trenera. "Brutalny zawód"

Bolesnej porażki doznała Hertha Berlin w sobotnie popołudnie. Zespół Bruna Labbadii przegrał u siebie z Werderem Brema 1:4. Gole dla gości strzelili Davie Selke, Omer Toprak, Leandro Bittencourt oraz Joshua Sargent. Tuż przed przerwą honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Jhon Cordoba. Krzysztof Piątek pojawił się na boisku w 64. minucie.

Dla drużyny ze stolicy to już czwarta porażka w ośmiu ostatnich meczach ligowych, z których Hertha wygrała tylko jeden. Zespół Labbadii zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli z 17 punktami na koncie. Berlińczycy mają zaledwie dwa punkty więcej od zajmującego miejsce w strefie barażowej FC Koeln.

- Jestem ostatnim, który teraz mówiłby piękne słowa. Ten wynik to brutalny zawód dla nas wszystkich. To okropne uczucie. Teraz chodzi o to, żeby w końcu odnaleźć odpowiedni tor, który doprowadzi nas do zwycięstw. A co stanie się w najbliższych dniach? Zobaczymy - mówił Labbadia po meczu z Werderem.

Piątek będzie miał nowego trenera?

"Bild" przekonuje, że najbliższa przyszłość nie będzie dla Labbadii miła. Dziennik poinformował, że władze Herthy podjęły już decyzję o zwolnieniu trenera! Mecz z Werderem miał być dla Labbadii ostatnią szansą na odwrócenie niekorzystnej serii drużyny, która w poprzednich spotkaniach przegrała z Arminią Bielefeld (0:1), zremisowała z FC Koeln (0:0) i przegrała z Hoffenheim (0:3). Kolejna porażka zdaniem "Bildu" oznacza, że Labbadia zakończy pracę w Berlinie w najbliższych dniach.

- Na razie nie mogę niczego potwierdzić, bo nic nie zdecydowaliśmy. Jesteśmy chwilę po meczu, siedzimy jeszcze w szatni - powiedział w rozmowie z "Kickerem" dyrektor sportowy Herthy, Michael Preetz.

Labbadia pracuje w klubie od kwietnia zeszłego roku. Wcześniej trenował między innymi VfL Wolfsburg, HSV, VfB Stuttgart oraz Bayer Leverkusen. Jeśli do zmiany na stanowisku trenera Herthy dojdzie w środku tygodnia, to nowy szkoleniowiec będzie mógł zadebiutować w sobotę, kiedy berlińczycy zagrają na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt.

Ewentualna zmiana trenera w Herthcie nie byłaby niczym nowym dla Piątka. Polak, odkąd wyjechał z ekstraklasy, co chwilę pracuje z nowymi szkoleniowcami. Tylko w Genoi prowadzili go Davide Ballardini, Ivan Jurić oraz Cesare Prandelli. W Milanie Piątek również współpracował z trzema trenerami, którymi byli: Gennaro Gattuso, Marco Giampaolo oraz Stefano Pioli.

Ewentualne zwolnienie Labbadii oznaczać będzie już czwartego szkoleniowca naszego napastnika w Herthcie! Wcześniej Piątka prowadzili w niej Juergen Klinsmann oraz Alexander Nouri.