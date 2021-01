Embolo nagle zaczął uciekać przez dach jednego z domów w Essen. Policja bada sprawę

Breel Embolo nie znalazł się w kadrze Borussii Moenchengladbach na wtorkowe spotkanie z Werderem Brema w Bundeslidze (1:0). Szwajcar został skreślony ze składu zapobiegawczo, będąc podejrzanym o złamanie przepisów antycovidowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Borussia Mönchengladbach - Bayern 2:3. Gol Roberta Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Po sbotnim meczu przeciwko VfB Stuttgart (2:2) Embolo miał wziąć udział w 23-osobowej imprezie w domu w Essen. Początkowo zawodnik nie przyznawał się do winy, a na Instagramie zapewniał, że w tym czasie, czyli około 2:30 w nocy z soboty na niedzielę, przebywał u kolegi, z którym oglądał mecz NBA. - To było głupie z mojej strony, ale to nieprawda, że byłem na imprezie - napisał gracz Borussii.

- Dopóki nie poznamy wyników policyjnego śledztwa, wierzymy zawodnikowi - mówił rzecznik prasowy Borusii Moenchengladbach. - Podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby dowiedzieć się prawdy. Jeśli jest tak, jak mówi Breel, mam nadzieję, że jego prawnicy zajmą się sprawą - twierdził z kolei trener zespołu, Marco Rose.

Milik porozumiał się z nowym klubem, ale transfer wciąż jest wstrzymany. "Kuriozalne"

Zawodnik Borussii Moenchengladbach uciekał przez dach

"Bild" oraz "Frankfurter Allgemeine Zeitung" nie odpuściły jednak i drążyły sprawę. Gazety opisywały, że Embolo brał udział w imprezie, a gdy na jej miejsce przyjechała policja, piłkarz miał uciekać przez dach. Reprezentant Szwajcarii najpierw zeskoczył na kawiarnię, a potem dostał się na kolejny budynek. To z niego miał dostać się do przypadkowego mieszkania, w którym został przyłapany przez policję.

- Był sam. Nie było mowy, by wcześniej wyszedł z miejsca imprezy, ponieważ teren był otoczony przez policję. Dlatego też zakładamy, że osobą, która uciekała przez dach był Embolo - powiedział rzecznik prasowy tamtejszej policji.

Piłkarz chce uciec z Realu Madryt. "Złote dziecko" ma dość

Na razie nie można przewidzieć, czy Szwajcar poniesie dalsze konsekwencje. Rose potwierdził, że piłkarz znajdzie się w kadrze na kolejny mecz przeciwko Borussii Dortmund. Żaden z uczestników domówki nie znajdzie się na kwarantannie, ponieważ nie ma dowodów na to, że ktokolwiek z nich był zarażony koronawirusem. Wszystko wskazuje na to, że sprawa zakończy się na mandatach od 250 do 500 euro za łamanie przepisów antycovidowych.

W obecnym sezonie Embolo rozegrał 20 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty.