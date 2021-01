FC Augsburg - Bayern. Gdzie i o której oglądać spotkanie Bundesligi? Transmisja TV, stream online

Bayern Monachium będzie zdecydowanym faworytem najbliższego meczu 17. kolejki Bundesligi, w którym zmierzy się z FC Augsburg (12. miejsce). Będzie to pierwsze spotkanie obu drużyn w obecnym sezonie. Ostatni mecz rozegrali w marcu 2020 roku. Wtedy Bayern wygrał 2:0 po bramkach Muellera oraz Goretzki.

Zobacz wideo 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0-2 - Gol Bartosza Białka na 0-1 [Eleven]

Bayern Monachium ma problem? Lewandowski i Mueller nadzieją mistrza Niemiec

Bayern Monachium pozwolił strzelić sobie aż 25 goli w 16 meczach. Jest to najwyższy wynik od 1981 roku, stąd pojawia się pytanie: Co dzieje się z obroną mistrza Niemiec? - szerzej problem piłkarzy Hansiego Flicka opisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. To nie znaczy jednocześnie, że Bayern przestał strzelać. Zespół nieprzerwanie zajmuje 1. miejsce w tabeli, a nadzieją kibiców jest duet Roberta Lewandowskiego z Thomasem Muellerem, którzy zdobyli kolejny rekord. Niemiec już 37-krotnie asystował przy bramkach Polaka.

Idealny partner dla Lewandowskiego. Razem śrubują kapitalny rekord

W nieco innych nastrojach do środowego meczu podejdą piłkarze FC Augsburg, którzy ponieśli dwie porażki w ostatnich dwóch meczach. Szczególnie sfrustrowany wynikami oraz postawą swoich kolegów z drużyny był Rafał Gikiewicz. Trener Heiko Herrlich poparł bramkarza porównując jego postawę do słów Olivera Kahna: "potrzebujemy jaj!". - To powiedzenie jest synonimem ambitnego profesjonalisty, który chce coraz więcej i pracuje z naciskiem na sukces. Wypowiedź Gikiewicza była dokładnie taka sama pod względem merytorycznym. W pełni go popieram - powiedział szkoleniowiec.

Rafał Gikiewicz wstrząsnął drużyną Augsburga. Trener go poparł. "Trafił w dziesiątkę"

FC Augsburg - Bayern Monachium. Gdzie i o której oglądać spotkanie Bundesligi? Transmisja TV, stream online

FC Augsburg zmierzy się z Bayernem Monachium na własnym stadionie w środę (20 stycznia) o godz. 20:30. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1 oraz w serwisie internetowym Player.pl. Relacja na żywo z kolei poprowadzona zostanie na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.