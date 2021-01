Hiszpanie chcą Dawida Kownackiego. Media podają szczegóły oferty za Polaka

W ostatniej kolejce 2. Bundesligi Fortuna Duesseldorf odniosła dziewiąte zwycięstwo w sezonie po golu m.in. Dawida Kownackiego. Polski napastnik strzelił po raz trzeci w bieżących rozgrywkach, a klub znajduje się na 3. miejscu w tabeli, gwarantującym walkę o awans do Bundesligi. Frotuna ma tyle samo punktów co wicelider tabeli oraz traci zaledwie dwa punkty do lidera.

Dawid Kownacki w walce o wymarzony awans? Dwa kluby chcą tego samego od Polaka

Według medialnych doniesień 23-letni napastnik miałby wzmocnić ofensywę Espanyolu w walce o powrót do La Liga. Polak trafiłby początkowo do hiszpańskiego klubu na pół roku na zasadzie wypożyczenia. W przypadku awansu do najwyższych krajowych rozgrywek Espanyol otrzymałby znaczny zastrzyk finansowy z praw telewizyjnych, co dałoby możliwość wykupienia młodego napastnika z Niemiec.

Tymczasem Fortuna Duesseldorf ma podobne ambicje na najbliższe miesiące, po spadku do 2. Bundesligi w poprzednim sezonie. Aktualna pozycja klubu daje realne szanse walkę o awans do Bundesligi. Dlatego odejście Kownackiego może zostać wstrzymane, ponieważ władze niemieckiego klubu twierdzą, że Polak może przyczynić się do sukcesu w bieżących rozgrywkach.

Dawid Kownacki trafił do Fortuny Duesseldorf w styczniu 2020 roku. 23-letni napastnik jest obecnie najdroższym piłkarzem sprowadzonym przez niemiecki klub. Polaka wyceniono na osiem milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań, w których strzelił trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.