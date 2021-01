Wielki powrót Luki Jovicia! W 38 minut strzelił tyle goli, co przez 1,5 roku w Realu Madryt

38 - tylu minut po powrocie do Eintrachtu Frankfurt potrzebował Luka Jović, by strzelić taką samą liczbę goli, którą strzelił przez półtora roku pobytu w Realu Madryt. Reprezentant Serbii, który wrócił do niemieckiego klubu na zasadzie wypożyczenia, zapewnił Eintrachtowi trzy punkty w meczu z Schalke.

REKLAMA

Zobacz wideo Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 1:3. Wszystkie bramki [ELEVEN SPORTS]

W meczu, który dobrze zaczął się dla gospodarzy. W 28 minucie, po podaniu Erika Durma, gola na 1:0 strzelił Andre Silva. Kilkanaście sekund później do wyrównania doprowadził jednak Matthew Hoppe. Jović na boisko wszedł w 62. minucie, kiedy zmienił Durma. 10 minut później Serb pokonał bramkarza Schalke efektownym, mocnym strzałem z pola karnego. Asystę przy tym trafieniu zanotował Filip Kostić.

Kiedy wydawało się, że Eintracht wygra ten mecz różnicą jednej bramki, Jović znowu błysnął. Tym razem, znów po podaniu Kosticia, Serb sprytnie oszukał rywala i ustalił wynik meczu płaskim uderzeniem, zaliczając tym samym wielki powrót do Eintrachtu!

Hit Premier League okazał się kitem. Potężne rozczarowanie

Doskonały powrót Jovicia do Eintrachtu

W obecnym sezonie Jović zagrał w zaledwie pięciu meczach Realu Madryt, łącznie przebywając na boisku przez zaledwie 208 minut. W poprzednich rozgrywkach Serb zaliczył o 600 minut więcej, występując w 27 meczach, w których zdobył dwie bramki i miał tyle samo asyst.

Jović trafił do Realu latem 2019 roku z Eintrachtu za 60 milionów euro. Serb błyszczał w niemieckim klubie w sezonie 2018/19, kiedy w 48 meczach strzelił 27 goli i zanotował siedem asyst. Napastnik wrócił do Eintrachtu kilka dni temu na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu.

Kubacki: Nie uciekłem przed mrozem, czekałem z Kamilem. Stękała znowu zrobił sobie życiówkę

Po 16 kolejkach Bundesligi Eintracht zajmuje 7. miejsce w tabeli z 26 punktami. Schalke, które zdobyło tylko siedem punktów, jest ostatnie i do bezpiecznej pozycji traci siedem punktów.