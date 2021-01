Bayern gra z rewelacją ligi! Gdzie i o której oglądać Lewandowskiego? Transmisja TV, stream online

To jeden z najciekawszych pojedynków 16. kolejki Bundesligi. Bayern Monachium to obrońca trofeum, który prowadzi w lidze. Po sobotnim remisie wicelidera RB Lipsk na wyjeździe z Wolfsburgiem 2:2 może zwiększyć przewagę do czterech punktów.

Zobacz wideo Bundesliga. Borussia Mönchengladbach - Bayern 2:3. Gol Roberta Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Bayern się zrehabilituje po wpadce w Pucharze Niemiec?

Drużyna Hansa Flicka jest również podrażniona, bo w ostatnim pojedynku ligowym, mimo sporej przewagi i prowadzenia 2:0, przegrała na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach 2:3. W dodatku w środę odpadła sensacyjnie w Pucharze Niemiec przegrywając w rzutach karnych z klubem 2. Bundesligi, Holsteinem Kiel 5:6. W regulaminowym czasie i po dogrywce był remis 2:2.

Na przeciwnym biegunie jest w ostatnich dniach ekipa Freiburga. Patrząc tylko na wyniki pięciu ostatnich spotkań, jest najlepszą drużyną Bundesligi. Zdobyła w nich bowiem kompletów punktów, strzeliła aż szesnaście bramek, a straciła zaledwie dwie. A w ostatniej kolejce rozbiła u siebie FC Koeln aż 5:0 i awansowała na ósme miejsce w tabeli.

Freiburg dobrze z ostatniego pojedynku wspomina Robert Lewandowski. Polski napastnik w 33. kolejce ubiegłego sezonu zdobył dwie bramki i miał asystę, a Bayern Monachium wygrał u siebie 3:1.

Bayern Monachium - Freiburg. Gdzie obejrzeć ten mecz? Transmisja TV

Mecz rozpocznie się w niedzielę, 17 stycznia o godz. 15.30, a transmisję będzie można śledzić na kanale Eleven Sports 1.

Stream online z tego meczu będzie dostępny także na stronie www.elevensports.pl.