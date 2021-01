Oztunali zaszokował Borussię Dortmund! "Coś takiego wymyślił. Niebywałe" [WIDEO]

W 57. minucie Oztunali przejął piłkę na środku boiska i popędził z nią w kierunku bramki Borussii Dortmund. Niespodziewanie zdecydował się na uderzenie lewą nogą z ponad 20 metrów, którym pokonał Romana Buerkiego. "Coś takiego wymyślił, niebywałe", "gol stadiony świata", mówili komentatorzy Eleven Sports, co można zobaczyć na poniższym materiale wideo.

Zobacz wideo Oztunali zaszokował Borussię Dortmund! "Coś takiego wymyślił. Niebywałe" [ELEVEN SPORTS]

Po tym golu Borussia Dortmund przegrywała 0:1, aż w 73. minucie wyrównał Thomas Meunier. Trzy minuty później Belg wywalczył rzut karny, ale Marco Reus nie wykorzystał tej okazji. Po tym remisie BVB zajmuje 4. miejsce w tabeli po 16 kolejkach - ma tyle samo punktów co trzeci Bayer Leverkusen, o trzy mniej od RB Lipsk i o cztery mniej od Bayernu Monachium (który zagra w niedzielę z Freiburgiem).

Mainz zajmuje przedostatnie, 17. miejsce z siedmioma punktami - tyle samo punktów ma ostatnie Schalke. Do 16. Koeln (to miejsce barażowe) Mainz brakuje pięć punktów, a do pierwszego w pełni bezpiecznego miejsca - czyli 15., zajmowanego przez Arminię Bielefeld - Mainz brakuje siedmiu punktów.