Zaginął 5 lat temu, teraz gra w HSV pod fałszywym nazwiskiem? Niezwykłe śledztwo w 2. Bundeslidze!

W 2019 roku niemiecki dziennik "BILD" poinformował o wątpliwym pochodzeniu wtedy 21-letniego Gambijczyka. Zdaniem dziennika piłkarz nie urodził się 6 września 1998 roku, a 6 listopada 1995 roku i tak naprawdę nazywa się: Bakery Daffeh. W celu ustalenia tożsamości zawodnika HSV gazeta skontaktowała się z trenerami, którzy rozpoznali Jattę na zdjęciach. W śledztwo włączyły się niemieckie władze.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Borussia Mönchengladbach - Bayern 2:3. Gol Roberta Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Bakery Jatta może zostać pozbawiony wolności. Czy piłkarz kłamał przy przeprowadzce?

Według informacji mediów Bakery Jatta miał skłamać ws. swojej daty urodzenia, aby otrzymać zgodę na zamieszkanie w Niemczech, na co zezwalało prawo zachodnich sąsiadów w przypadku uchodźców poniżej 18. roku życia. Tymczasem śledztwo wskazuje, że Bakery Jatta to Daffeh to 25-letni piłkarz, który zniknął w 2015 roku.

Holstein Kiel w euforii! Bohater meczu: Świętowanie będzie trudne

Hamburger SV związał się z Bakerym Jattą w lipcu 2016 roku. Zawodnik nigdy wcześniej nie występował w żadnym europejskim klubie. Daffeh z kolei znany jest z lig afrykańskich - Gambii, Senegalu i Nigerii. Ostatnią drużyną zawodnika urodzonego w 1995 roku była Brikama United, z którą rozstał się przed pięcioma laty.

Jeżeli antropolog stwierdzi, że Bakery Jatta nie jest tym, za kogo się podaje, zawodnik może mieć poważne problemy prawne. Oznaczałoby to, że Jatta złamał prawo w Niemczech za co grozi mu nawet kara pozbawienia wolności. Sprawą zajmie się szef katedry antropologii Uniwersytetu we Fryburgu. Policja kryminalna w Hamburgu dostarczyła już antropologowi nagranie Daffeha z 2012 roku oraz Jatty z obecnego sezonu. Funkcjonariusze wciąż czekają na wyniki badania.

Wyjątkowe spotkanie Roberta Lewandowskiego z Cristiano Ronaldo. Polak o kulisach

Hamburger SV od kilku lat występuje w 2. Bundeslidze. Bakery Jatta rozegrał w ostatnim meczu pełne 90 minut. W sezonie 2020/21 Gambijczyk wystąpił w 10 meczach, strzelając dwa gole oraz notując jedną asystę. Łącznie w barwach niemieckiego klubu rozegrał 88 meczów, w których zdobył 11 bramek. Z HSV związany jest kontraktem do końca czerwca 2024 roku.