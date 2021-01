Wyjątkowe spotkanie Roberta Lewandowskiego z Cristiano Ronaldo. Polak o kulisach

Obaj piłkarze zostali nagrodzeni w różnych kategoriach. Robert Lewandowski zgarnął trofeum dla najlepszego piłkarza roku, natomiast Cristiano Ronaldo został wybrany najlepszym piłkarzem obecnego stulecia (Player of the Century). W trakcie gali w Dubaju piłkarze mieli okazje porozmawiać na scenie, ale nie tylko.

- Rozmawiałem z Cristiano Ronaldo po gali. Pogratulował mi zdobytych w minionym sezonie trofeów i ogólnie moich osiągnięć w 2020 roku. Obaj jesteśmy doświadczonymi piłkarzami. Znamy się od dawna, ale to było bardzo dobra i wyjątkowa rozmowa - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z dziennikiem "BILD".

Robert Lewandowski podbił świat i zgarnął zasłużone nagrody

Złota Piłka przyznawana przez "France Football" jest prawdopodobnie jedynym takim trofeum indywidualnym, którego w 2020 roku nie zdobył Lewandowski. Organizatorzy zdecydowali się odwołać galę z powodu pandemii koronawirusa. Mimo to kibice nie mają wątpliwości, kto jest obecnie najlepszym piłkarzem na świecie. Napastnik Bayernu otrzymał za to inne międzynarodowe wyróżnienia takie jak tytuł Piłkarza Roku UEFA oraz FIFA.

Nagroda Piłkarza Roku FIFA jest szczególnie ważna dla niemieckich kibiców. Polak stał się pierwszym zawodnikiem z Bundesligi, którego sukcesy zostały docenione w ten sposób. Jedynym niemieckim piłkarzem, który również wznosił to trofeum w 1991 roku był Lothar Matthaeus, który reprezentował wtedy barwy Interu Mediolan.

- W Niemczech jest wielu młodych, utalentowanych zawodników. Teraz to od nich zależy, co z tym zrobią. Będę trzymać za nich kciuki, ponieważ dla Niemiec to też byłoby wspaniałe - dodał Polak.

Robert Lewandowski nie zatrzymuje się także w sezonie 2020/21. Napastnik Bayernu strzela kolejne gole i już teraz prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi mając na koncie 20 zdobytych bramek w 14 spotkaniach. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem wygasa z końcem czerwca 2023 roku. - Czuję się bardzo dobrze w Bayernie, nie myślę o zmianie. Mój klub jest najlepszy na świecie. Wygrywamy razem i rozwijamy się dalej, jeszcze nie dotarliśmy na szczyt - podkreślił.