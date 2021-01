"To szok"! Tak Hansi Flick skomentował blamaż Bayernu w Pucharze Niemiec

Po 120 minutach rywalizacji był remis 2:2. Drugoligowiec doprowadził do wyrównania w doliczonym czasie dogrywki, kiedy Manuela Nera strzałem głową pokonał Hauke Wahl. Wcześniej bramki dla Bayernu zdobywali Serge Gnabry i Leroy Sane, natomiast dla gospodarzy trafił Fin Bartels.

Trener Bayernu po odpadnięciu z Pucharu Niemiec: "To dla nas szok"

W serii jedenastek jedynym, którego strzał nie zakończył się bramką był Marc Roca. Uderzenie Hiszpana obronił bramkarz Holstein Kiel, Ioannis Gelios. Po tym, jak Bayern został wyeliminowany z Pucharu Niemiec (pierwszy raz mistrz Niemiec odpadł już w 2. rundzie od 2000 roku), głos zabrał Hansi Flick.

- Oczywiście, to jest dla nas szok. Jesteśmy ogromnie rozczarowani. Przy 1:1 był to oczywiście ten sam schemat. W takich sytuacjach musimy zamknąć środek. Nie zrobiliśmy tego - mówił trener Bayernu przed kamerami telewizji ARD.

- To bardzo irytujące, że straciliśmy gola na 2:2 w ostatniej akcji meczu. Żegnamy się z Pucharem Niemiec i mamy bardzo dużo pracy do wykonania. To, że w ostatnim czasie rozgrywamy bardzo dużo spotkań, nie jest dla nas żadnym wytłumaczeniem. Musimy lepiej grać w defensywie i być skuteczniejsi pod bramką rywali - dodał Flick.

Robert Lewandowski pojawił się na murawie dopiero w 74. minucie. W serii rzutów karnych skutecznie egzekwował jedenastkę jako pierwszy. W kolejnej rundzie Holstein Kiel zagra z SV Darmstadt. Mecze tego etapu rozgrywek rozegrane zostaną 2 i 3 lutego. Wcześniej, bo już w niedzielę, Bayern Monachium zagra z Freiburgiem, który ma w Bundeslidze najlepszą serię w historii klubu - pięć kolejnych wygranych. Początek spotkania o godzinie 15:30.