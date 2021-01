Szok w Pucharze Niemiec! Bayern sensacyjnie odpadł z drugoligowcem!

Zdecydowana większość meczów 2. rundy Pucharu Niemiec rozegrana została 22 i 23 grudnia. Do dokończenia tego etapu rozgrywek zostały tylko dwa mecze. We wtorek Bayer Leverkusen pokonał 4:1 Eintracht Frankfurt, a w środę mistrzowie Niemiec grali z Holstein Kiel, czyli 3. obecnie drużyną 2. Bundesligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Borussia Mönchengladbach - Bayern 2:3. Gol Roberta Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

I zespół Hansiego Flicka sensacyjnie odpadł z rozgrywek! Odpadł, chociaż trener Bayernu Monachium w podstawowym składzie postawił między innymi na Manuela Neuera, Alphonso Daviesa, Joshuę Kimmicha, Thomasa Muellera czy Serge'a Gnabry'ego!

PSG planuje transferowy hit! Już nie tylko Messi. Mbappe będzie zmuszony odejść?

Wielka sensacja w Pucharze Niemiec! Porażka Bayernu!

To ten ostatni dał Bayernowi prowadzenie w 14. minucie po podaniu Muellera. W 37. minucie do wyrównania doprowadził Fin Bartles. O awansie mistrzów Niemiec mogła zdecydować bramka Leroy'a Sane, którą były zawodnik Manchesteru City zdobył trzy minuty po przerwie. Mogła, ale nie zdecydowała. Kiedy wydawało się, że Bayern wymęczy awans w 90 minut, w ostatniej z doliczonych do drugiej połowy minut do kolejnego remisu doprowadził Hauke Wahl.

Dogrywka, mimo olbrzymiej przewagi mistrzów Niemiec, nie przyniosła rozstrzygnięcia. Chociaż Bayern długimi momentami nie pozwalał rywalom na przekroczenie połowy boiska, to jego piłkarzom nie udało się pokonać bramkarza gospodarzy, Ioannisa Geliosa. W efekcie do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebne były rzuty karne.

I w nich bohaterem był właśnie Gelios. Bramkarz Holsteinu Kiel wyczuł aż pięć z sześciu uderzeń mistrzów Niemiec. Interweniował jednak dopiero w ostatniej, szóstej serii, kiedy obronił uderzenie Marca Roki! Wcześniej jedenastki w Bayernie wykorzystali kolejno Robert Lewandowski, Kimmich, Mueller, David Alaba oraz Douglas Costa. Po pudle Roki do piłki podszedł Bartels, który spokojnym strzałem pokonał Neuera i dopełnił gigantycznej sensacji.

Lewandowski mecz z Holsteinem Kiel zaczął na ławce rezerwowych. Kapitan reprezentacji Polski i najlepszy zawodnik 2020 roku na boisko wszedł w 74. minucie, zmieniając Jamala Musialę.

Paweł Wszołek odejdzie z ekstraklasy? Może trafić za darmo do klubu Polaka

W kolejnej rundzie Holstein Kiel zagra z SV Darmstadt. Mecze tego etapu rozgrywek rozegrane zostaną 2 i 3 lutego. Wcześniej, bo już w niedzielę, Bayern Monachium zagra z Freiburgiem w Bundeslidze. Początek spotkania o godzinie 15:30.