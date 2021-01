Oburzeni fryzjerzy wystosowali list otwarty do federacji. Są wściekli na piłkarzy

Salony fryzjerskie w Niemczech zamknięte są od połowy grudnia. To efekt obostrzeń, jakie tamtejszy rząd wprowadził w walce z pandemią koronawirusa. Chociaż nasi zachodni sąsiedzi nie mogą korzystać z usług specjalistów dbających o włosy, to piłkarze Bundesligi wciąż popisują się nowymi i nienagannymi fryzurami.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Borussia Mönchengladbach - Bayern 2:3. Gol Roberta Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Trudno przypuszczać, by wszyscy zawodnicy sami obcinali włosy lub prosili o to najbliższych. Najprawdopodobniej korzystają oni z usług fryzjerskich w tajemnicy, obchodząc obostrzenia nałożone przez rząd. Tworzeniem czarnego rynku oburzony jest Niemiecki Związek Zawodowy Fryzjerów, który wystosował oficjalne pismo do Niemieckiego Związku Piłkarskiego (DFB). Jego adresatem jest prezes związku, Fritz Keller.

Maciej Żurawski wypożyczony do Warty Poznań. "Oglądałem występy Macieja Żurawskiego"

Niemieccy fryzjerzy apelują do prezesa DFB

"Z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy fakt, że większość piłkarzy wciąż prezentuje się z nowymi fryzurami, które można wykonać jedynie przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Wiele firm fryzjerskich boi się o swoją przyszłość, a ich właściciele muszą radzić sobie z niewielkimi dofinansowaniami lub w ogóle przez jakichkolwiek przychodów" - piszą przedstawiciele związku fryzjerów w liście opublikowanym na Facebooku.

I dodają: "Piłkarze są wzorem do naśladowania, nie tylko dla młodych ludzi. Dlatego apelujemy do pana oraz DFB o okazanie solidarności w tych czasach i wystąpienie przeciwko nielegalnym działaniom".

Katastrofa Barcelony zaczęła się dokładnie rok temu. Drużyna, która zanudziłaby nawet owce

Od 16 grudnia zeszłego roku w Niemczech zamknięto około 80 tysięcy salonów fryzjerskich. Taki stan rzeczy ma potrwać przez co najmniej cztery tygodnie, a złamanie prawa grozi bardzo wysokimi karami finansowymi.