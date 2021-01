Haaland przebił nawet Lewandowskiego. Najlepszy wynik w historii Bundesligi

Erling Haaland podbija światowy futbol. 20-latek w barwach Borussii Dortmund zdobył w tym sezonie 19 bramek w 16 meczach, z czego 12 wbił w 10 spotkaniach Bundesligi. Norweg jest łączony z największymi klubami na świecie i prędzej czy później zmieni barwy, bo interesują się nim Bayern czy Real Madryt.

Haaland efektywniejszy niż Lewandowski

To nie może szczególnie dziwić. Mimo młodego wieku Haaland jest nieprawdopodobnie skuteczny. W swoich pierwszych 25 meczach w Bundeslidze zdobył 25 bramek. To rekord rozgrywek, ale rekordowa jest też efektywność snajpera.

Jak podsumowuje ESPN, by strzelić 25 ligowych goli, Haaland potrzebował zaledwie 73 strzałów. Daje mu to nieprawdopodobną efektywność na poziomie 34,24 proc. Na niemieckich boiskach snajper trafia do siatki raz na 75 minut. To najlepsza średnia w historii dla piłkarzy, którzy strzelili przynajmniej 10 goli w Bundeslidze, przebijająca także tę Roberta Lewandowskiego.

Tylko jeden piłkarz droższy od Haalanda

Statystycy z CIES twierdzą, że dziś Haaland jest drugim najdroższym piłkarzem na świecie. Jego wartość jest szacowana na 152 miliony euro, a wyprzedza go tylko Marcus Rashford (165 milionów euro). Norweg ma jednak klauzulę, która latem przyszłego roku pozwoli mu opuścić Borussię za 70 milionów euro.