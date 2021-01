Piłkarz Bayernu broni się przed oskarżeniami, że myślami jest już gdzie indziej. "Wcale nie gram źle"

Tajemnicą poliszynela jest, że David Alaba i władze Bayernu nie żyją dobrze. Austriak odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu, klub nie miał zamiaru płacić mu więcej niż planował i po zakończeniu sezonu defensor opuści Monachium za darmo. 28-latek był do tej pory liderem obrony mistrzów Niemiec, jednak ostatnio był w kiepskiej formie, a po porażce z Borussią Mönchengladbach (2:3) spadła na niego ostra krytyka.

