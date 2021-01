Lider Lewandowski utrzymał 10 punków przewagi nad goniącym go peletonem

W ostatniej kolejce Bundesligi Bayern Monachium przegrał 2:3 z Borussią Moenchengladbach, ale Robert Lewandowski strzelił gola w piątym spotkaniu z rzędu i po 15 meczach ma ich już 20, więc jest już w połowie drogi do wyrównania historycznego wyczynu Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 (teoretyzując, jeśli Polak utrzyma takie tempo, to skończy rozgrywki z 46 golami!). RL9 jest także na dobrej drodze, by wygrać Złotego Buta.

W zeszłym sezonie Lewandowski miał 34 trafienia, czyli o dwa mniej niż Ciro Immobile, który wygrał tę klasyfikację. Teraz Włoch ma na swoim koncie 11 trafień. Nikt nie ma więcej goli od Lewandowskiego. Drugi w zestawieniu jest Cristiano Ronaldo, autor 15 bramek.



Klasyfikacja Złotego Buta:

Robert Lewandowski (Bayern) 20 goli - 40 punktów Cristiano Ronaldo (Juventus) 15 goli - 30 pkt Mohamed Salah (Liverpool) 13 goli - 26 pkt Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) 12 goli - 24 pkt

Tyle samo punktów co napastnik PSG mają także Jamie Vardy (Leicester), Romelu Lukaku (Inter), Heung-min Son (Tottenham), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Boulaye Dia (Reims). Jedną bramkę mniej od tego grona ma Leo Messi, najlepszy strzelec ligi hiszpańskiej. Warto dodać, że lepszy wynik od Lewandowskiego ma Kasper Junker, napastnik FK Bodø/Glimt, który uzbierał 40,5 pkt. Ale swojego wyniku już nie poprawi, bo liga norweska gra systemem wiosna - jesień, więc można mieć pewność, że zostanie wyprzedzony przez innych napastników.

Jak wyliczane są punkty za gole? Bramki są mnożone przez współczynnik ligi. Najwyższy, czyli dwa punkty za gola, ma pięć czołowych lig (hiszpańska, angielska, włoska, niemiecka i francuska). Słabsze ligi - np. portugalska i francuska - mają 1.5 pkt.