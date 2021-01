Nowy rekord życiowy Roberta Lewandowskiego! Fenomen

W 18. minucie piątkowego spotkania sędzia Harm Osmers uznał, że Bayernowi należał się rzut karny po zagraniu ręką Floriana Neuhausa. Do piłki podszedł Robert Lewandowski i pewnie pokonał Yanna Sommera.

Tym samym Lewandowski strzelił swoją trzecią bramkę w tym roku i 20. w sezonie 2020/2021. I to jest życiowy rekord Polaka - do tej pory po 15. kolejce Bundesligi miał maksymalnie 18 trafień. Tak było w zeszłym sezonie, gdy na koniec sezonu miał 34 gole.

Napastnik Bayernu drugi raz w karierze strzelił bramkę przeciwko Yannowi Sommerowi - wcześniej robiłto w marcu 2019 roku. Rzut karny przeciwko Borussii był jego 26. strzelonym w barwach Bayernu i 56. w całej piłkarskiej karierze. W meczach Bawarczyków ma niezwykłą skuteczność na poziomie 91 procent.

W klasyfikacji strzelców Bundesligi Polak aktualnie wyprzedza Erlinga Brauta Haalanda, który ma dwa razy mniej trafień niż on - dziesięć. Na trzeciej pozycji jest napastnik Eintrachtu Frankfurt, Andre Silva, który trafiał dziewięciokrotnie. Lewandowski ma także najwięcej asyst z najlepszej "dziesiątki" zestawienia - pięć.

Jeśli zawodnicy Hansiego Flicka wygrają spotkanie z Borussią Moenchengladbach nie tylko pozostaną liderem Bundesligi, ale także powiększą przewagę nad drugim RB Lipsk do pięciu punktów. Utrzymają ją co najmniej do momentu, kiedy ich rywale zagrają kolejny mecz, czyli do godziny 18:30 w sobotę, gdy RB Lipsk zagra w bardzo trudnym meczu z Borussią Dortmund.